Зимой не узнать одно из самых популярных мест отдыха в Харькове: вот как он выглядит в феврале (фото)

Место похоже на холодную пустыню

Популярная среди харьковчан Безлюдовка, которая летом напоминает настоящий улей из-за толпы отдыхающих, сейчас замерла в ледяной тишине. Знакомые локации превратились в пустынные зимние пейзажи, где вместо детского смеха и шума воды царит полное спокойствие.

На свежих фотографиях, опубликованных в сети, видно, что на этом месте почти не ходят люди. Сообщение было опубликовано в местных телеграмм-каналах.

Там, где еще недавно плескались волны, теперь раскинулось бескрайнее поле белого льда. Визитка местных пляжей — стоящие прямо в воде деревянные качели — сегодня крепко скованы льдом. Они выглядят как застывшая декорация к зимней сказке, одиноко ожидая первое весеннее тепло.

Береговая линия также изменилась до неузнаваемости. Перемешанный со снегом и замерзшей водой песок образовал на берегу необычные рельефы, похожие на застывшие морские волны. Летние домики и кафе стоят закрытыми, а о присутствии людей напоминает разве что одинокий желтый шатер на льду — вероятно, там обосновались любители зимней рыбалки.

Безлюдовка в Харьковской области

Несмотря на то, что сейчас Безлюдовка выглядит как настоящая северная пустыня, это состояние временное. Через несколько месяцев природа проснется, лед растает, и на берегах снова появятся первые компании на шашлыки. А пока у харьковчан есть уникальная возможность увидеть любимое место отдыха в его редком, молчаливом и величественном зимнем образе.

