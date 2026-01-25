Зима здає позиції: коли Київ накриє відлига та затяжні опади

У столиці прогнозують стабільне тепло вище 0

У Києві найближчим тижнем очікується зміна погодних умов. Після морозів температура повітря поступово підвищуватиметься. Разом із потеплінням прогнозуються тривалі опади.

Таким прогнозом поділились у ресурсі "Sinoptik". Детальніше про це написав "Телеграф".

Від -7 до +3: якою буде погодна "гойдалка" у Києві цього тижня

На початку тижня, у понеділок-вівторок, у місті ще зберігатиметься зимовий характер погоди. Вночі температура повітря опускатиметься до -7…-2 °C, удень коливатиметься в межах -2…-1 °C. Очікується сніг, місцями мокрий, а на дорогах — ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Погода у столиці до кінця тижня. Фото: Sinoptik

Вже із середи у Києві розпочнеться поступове потепління. Денна температура підвищиться до +2 °C, а нічна — впаде до -2 градусів. Опади збережуться, очікується дрібний сніг.

Друга половина тижня пройде під впливом теплих і вологих повітряних мас. У четвер-неділю синоптики прогнозують стійкі плюсові температури вдень — до +2…+3 °C, а вночі близько 0…+2 °C. Опади матимуть тривалий характер: очікуються дощі та мряка. Лише 1 лютого не прогнозується мокрої погоди.

Зауважимо, що поєднання плюсової температури та опадів може призвести до накопичення води на дорогах, а вночі — до повторного утворення слизьких ділянок. Жителям столиці радимо бути уважними, а водіям — дотримуватися безпечного швидкісного режиму.

