Не обстріли і не генератори: синоптики пояснили збільшення забрудненості повітря

Пояснюємо, чому забруднення можливе навіть без видимого смогу

В 11 областях та столиці України 20 січня зафіксували підвищене забруднення повітря. Його фіксують навіть попри начебто ясне небо.

Що потрібно знати:

Йдеться не про класичний смог, а про накопичення частинок PM2.5

Безвітряна, суха й холодна погода сприяє утриманню забруднень біля землі

У великих містах погана якість повітря можлива навіть за ясного неба та без туману

В Українському гідрометцентрі пояснили, що це не смог у класичному розумінні. В повітрі накопичуються дрібнодисперсні частинки PM2.5. Вони можуть бути рідкими чи твердими, але діаметр — до 2,5 мікрометра. Через погодні умови вони затримуються біля землі, впливаючи на якість повітря.

Джерелом таких забруднень є викиди автомобілів, особливо дизельних, та опалення твердим паливом та газом. Йдеться, серед іншого про опалення вугіллям, дровами, пелетами в приватному секторі та на промислових об'єктах.

Забруднення повітря в Україні станом на 15:30 20 січня

Погода тим часом сприяє тому, що вони накопичуються. Холодне повітря тримається біля землі, відсутність вітру не дає викидам розсіятися. "Стабільна, суха і ясна погода — навіть за відсутності туману й хмарності домішки можуть накопичуватися в приземному шарі атмосфери", — резюмують фахівці та наголошують, що у великих містах, де викидів більше забруднення повітря може бути навіть без ознак смогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що і смог, коли накопичується, тримається над землею. В мережі публікували, як забрудення повітря виглядає у Львові.