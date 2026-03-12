Невже хтось поведеться? Олена Кравець отримала порцію хейту через ціну своїх курсів
Артистка анонсувала запуск власного курсу та нарвалася на жорстку критику
Олена Кравець — колишня артистка студії "Квартал 95", яка багато років грала на сцені "Вечірнього кварталу". Після відходу зі студії актриса спробувала себе як ведуча вечірнього шоу "Тихий вечір" у телемарафоні, однак це закінчилося скандалом. Наразі Кравець розробила курс для жінок, який продає майже за 500 доларів.
Про це вона розповіла у новому інтерв’ю Маші Єфросініній. За словами Олени, курс народився після її моновистави, яка мала успіх серед жінок. Вона задіяла в ньому свій особистий досвід та роботу деяких експертів.
Однак у соцмережах курс Кравець, який у березні лише запускатиметься, вже піддали жорсткій критиці. Користувачі пишуть, що він занадто дорогий і краще звернутися до професійного психолога за ці гроші.
Як виявилося, є три цінові категорії курсу Олени Кравець. Найдорожчий пакет коштує 497 доларів (майже 22 тисячі грн), середній — 297 доларів (близько 13 тисяч грн) та найбюджетніший — 197 доларів (8,7 тисяч грн).
У коментарях до постів у Threads про новий курс Кравець користувачі мережі почали ділитися своїми думками з цього приводу:
- Це просто дно, особливо після інтервʼю з Єфросініною
- Невже хтось на це поведеться?
- А що це за курс — як робити гроші з повітря?
- Нє, як розкрити в собі внутрішній голос. Сама Лєна говорить з покійною мамою (не жартую, так і казала). Видать хоче нас теж навчити
- Теоретично, вона могла б вести курси по акторській майстерності, як її в цю психологію (чи що то) занесло.
- Так отож. Хто їй сказав, що це хороша ідея?
- Ви не купите, так куплять інші. Вона найде свою цільову аудиторію.
- Я б пішла до неї! Це ж вона мені платить 487$, вірно?
- Я в шоці, як таке ще реально хтось купує
