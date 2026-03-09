"Наче ножі за спиною": у мережі висміяли інтерв’ю Кравець у Єфросиніної

Мережа обговорює нібито "нещире" привітання ведучих

У соцмережах несподівано почали активно обговорювати відеофрагмент інтерв’ю трирічної давності Олени Кравець у Маші Єфросиніної. Кадри з розмови знову набрали популярності після того, як їх опублікував блогер Богдан Беспалов у соцмережі Threads.

На відео — короткий момент із початку інтерв’ю — ведуча вітається із гостею перед розмовою. Проте користувачі мережі вирішили уважно розглянути цей фрагмент і дійшли висновку, що привітання виглядає не таким уже щирим.

У коментарях під дописом почали з’являтися десятки іронічних реакцій. Дехто жартує, що сцена нагадує знайому багатьом атмосферу офісних зустрічей, інші звернули увагу на міміку та жести телеведучих. Хтось навіть припустив, що за ввічливими посмішками ховається напруження. Один із коментаторів порівняв ситуацію з досить життєвою сценою:

"Прям я в офісі на нараді";

"Фізіогноміка покинула чат";

"Таке враження, що вони за спинами ножі тримають";

"Десь так я виглядаю, коли зустрічаю маму чоловіка".

Сам допис Беспалова теж не залишився без уваги. Блогер іронічно підписав фрагмент, сказавши, що "щирість Марійки заслуговує Оскара". І, схоже, користувачі охоче підхопили цю гру.

