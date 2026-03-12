Рус

Вона молодша на 24 роки і народила чотирьох дітей: як виглядає і чим займається дружина Сергія Тігіпка

Дружина Сергія Тігіпка активно веде свій блог в Instagram. Фото https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

Експолітик та підприємець був одружений тричі

Сергій Тігіпко – український підприємець, засновник фінансово-промислової групи "ТАС". Саме йому належить "Універсал Банк", на базі якого працює Monobank. Бізнесмен у минулому будував політичну кар’єру і тричі був одружений. Його третьою обраницею стала модель та бізнес-вумен Алла Зіневич.

"Телеграф" розповідає, що відомо про третю дружину Сергія Тігіпка, яка народила йому чотирьох дітей.

Сергій Тігіпко. Фото: відкриті джерела

Алла Зіневич — що про неї відомо?

Алла Зіневич – відома українська рестораторка та підприємниця. Вона володіє бістро у Києві (Blanke city bistro), а в період з 2009 до 2019 року займалася фармацевтичним бізнесом "ALLANI". До цього Зіневич працювала моделлю з 2002 до 2008 року, вона співпрацювала з агентством "Linea12 – Model Management". Тепер, окрім київського бістро, у неї є і своя буйволина ферма для виробництва моцарелли.

Алла Зіневич вагітна донькою у 2024 році. Фото: https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

Сергій Тігіпко та Алла Зіневич довгий час приховували свої стосунки. А офіційно вперше разом вийшли в люди лише у 2021 році. У цьому шлюбі у пари народилися четверо спільних дітей: троє синів (Сергій, Станіслав та Олександр) та донька Юліанна, яка народилася влітку 2024 року.

Сім’я Сергія Тігіпка. Фото: https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/
Алла Зіневич із новонародженою дочкою. Фото: https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

Відомо, що колишня модель молодша за бізнесмена на 24 роки. Вона активно веде Instagram, де ділиться подробицями сімейного життя та секретами підтримки фізичної форми.

Так зараз виглядає Алла Зіневич. Фото: https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

