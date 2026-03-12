Вона молодша на 24 роки і народила чотирьох дітей: як виглядає і чим займається дружина Сергія Тігіпка
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Експолітик та підприємець був одружений тричі
Сергій Тігіпко – український підприємець, засновник фінансово-промислової групи "ТАС". Саме йому належить "Універсал Банк", на базі якого працює Monobank. Бізнесмен у минулому будував політичну кар’єру і тричі був одружений. Його третьою обраницею стала модель та бізнес-вумен Алла Зіневич.
"Телеграф" розповідає, що відомо про третю дружину Сергія Тігіпка, яка народила йому чотирьох дітей.
Алла Зіневич — що про неї відомо?
Алла Зіневич – відома українська рестораторка та підприємниця. Вона володіє бістро у Києві (Blanke city bistro), а в період з 2009 до 2019 року займалася фармацевтичним бізнесом "ALLANI". До цього Зіневич працювала моделлю з 2002 до 2008 року, вона співпрацювала з агентством "Linea12 – Model Management". Тепер, окрім київського бістро, у неї є і своя буйволина ферма для виробництва моцарелли.
Сергій Тігіпко та Алла Зіневич довгий час приховували свої стосунки. А офіційно вперше разом вийшли в люди лише у 2021 році. У цьому шлюбі у пари народилися четверо спільних дітей: троє синів (Сергій, Станіслав та Олександр) та донька Юліанна, яка народилася влітку 2024 року.
Відомо, що колишня модель молодша за бізнесмена на 24 роки. Вона активно веде Instagram, де ділиться подробицями сімейного життя та секретами підтримки фізичної форми.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Кравець отримала порцію хейту через ціну своїх курсів. Користувачі обурені і не вірять, що хтось поведеться.