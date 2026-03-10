Мутант, павук чи каракатиця? Ані Лорак із чотирма руками розсмішила мережу (фото)
Ані Лорак налякала публіку таким "перевтіленням"
Співачка Ані Лорак зрадила Україну і неодноразово ставала об’єктом критики через свою позицію. Нещодавно артистка виступила з концертом у Москві, а її дивне вбрання швидко стало приводом для жартів в інтернеті.
У мережі Threads з’явилися фотографії сценічного образу Ані Лорак, де співачка з'явилася із чотирма руками. Ймовірно, таке вбрання мало викликати вау-ефект, проте натомість артистка стала посміховиськом у мережі.
Ані Лорак висміяли за чотири руки на концерті
Зрадниця України після довгої перерви виступила у Москві із сольним концертом, представивши нову програму. Однак її висміяли як за виконання пісень, так і за вбрання.
Під час презентації своєї нової пісні "Аура" артистка вийшла на сцену у блискучому костюмі, до якого їй додали ще дві руки. У мережі припустили, що, можливо, це було відсилання до чотирирукої богині, проте виглядало це безглуздо і моторошно:
- "Господи, хто додумався до такого жаху. Як мінімум моторошно";
- "Яка ж крінжатіна";
- "Двома руками на рашці заробляє, двома іншими допомагає ЗСУ";
- "Мозгів би парочку, а не рук".
У мережі Ані Лорак через такий образ висміяли та порівняли з іншими персонажами, зазначивши, що вона більше нагадує мутанта:
- "Спайдермен уже не той";
- "Каракатиця на болотах";
- "Веном";
- "Павук";
- "Щупальці восьминога";
- "Де моя мухобійка".
"Телеграф" писав раніше, скільки заробляє Ані Лорак у Росії і як змінилися її доходи. Співачка стала непотрібною ні в Україні, ні Європі.