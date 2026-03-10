Рус

Мутант, павук чи каракатиця? Ані Лорак із чотирма руками розсмішила мережу (фото)

Катерина Любимова
Ані Лорак Новина оновлена 10 березня 2026, 15:15
Ані Лорак. Фото Колаж "Телеграфу"

Ані Лорак налякала публіку таким "перевтіленням"

Співачка Ані Лорак зрадила Україну і неодноразово ставала об’єктом критики через свою позицію. Нещодавно артистка виступила з концертом у Москві, а її дивне вбрання швидко стало приводом для жартів в інтернеті.

У мережі Threads з’явилися фотографії сценічного образу Ані Лорак, де співачка з'явилася із чотирма руками. Ймовірно, таке вбрання мало викликати вау-ефект, проте натомість артистка стала посміховиськом у мережі.

Ані Лорак висміяли за чотири руки на концерті

Зрадниця України після довгої перерви виступила у Москві із сольним концертом, представивши нову програму. Однак її висміяли як за виконання пісень, так і за вбрання.

Ані Лорак
Ані Лорак із чотирма руками розсмішила мережу

Під час презентації своєї нової пісні "Аура" артистка вийшла на сцену у блискучому костюмі, до якого їй додали ще дві руки. У мережі припустили, що, можливо, це було відсилання до чотирирукої богині, проте виглядало це безглуздо і моторошно:

Ані Лорак стала посміховиськом
Ані Лорак висміяли через вбрання на концерті
  • "Господи, хто додумався до такого жаху. Як мінімум моторошно";
  • "Яка ж крінжатіна";
  • "Двома руками на рашці заробляє, двома іншими допомагає ЗСУ";
  • "Мозгів би парочку, а не рук".

У мережі Ані Лорак через такий образ висміяли та порівняли з іншими персонажами, зазначивши, що вона більше нагадує мутанта:

  • "Спайдермен уже не той";
  • "Каракатиця на болотах";
  • "Веном";
  • "Павук";
  • "Щупальці восьминога";
  • "Де моя мухобійка".

"Телеграф" писав раніше, скільки заробляє Ані Лорак у Росії і як змінилися її доходи. Співачка стала непотрібною ні в Україні, ні Європі.

