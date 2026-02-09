Про конфлікти в сім’ї запроданки говорять не вперше

Співачка родом із Чернівецької області Ані Лорак зіштовхнулася з проблемами в особистому житті. Її другий чоловік, іспанець Ісаак Віджраку, приносить зрадниці все більше проблем.

Що потрібно знати:

Ані Лорак розповіла про труднощі із чоловіком-іноземцем

ЗМІ повідомляють про проблеми чоловіка Лорак із грошима і дочкою Софією

В інтерв’ю журналістам на одному з московських заходів 47-річна виконавиця, яка давно проживає в країні-агресорці, зізналася, що спільний ремонт із її новим чоловіком-іноземцем став випробуванням для їхніх стосунків.

За словами Лорак, ремонт з Ісааком став для неї справжнім випробуванням. Запроданка заспокоює себе тим, що, зрештою, "перемагає кохання", а пари, що пережили таке "важке випробування", стають тільки міцнішими.

Проблеми у раю?

Чутки про труднощі у шлюбі Лорак та її йога-інструктора продовжують з’являтися дедалі частіше. РосЗМІ повідомляють, що її другому чоловікові не вистачає коштів на утримання зіркової родини, та й сам він не соромиться жити коштом співачки.

Крім того, Ісаак Віджраку нібито незадоволений тим, що Лорак витрачає величезні суми на свою єдину дочку Софію, яка з'явилась у шлюбі зрадниці з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

