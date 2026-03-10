У кліпах зовсім інша: Ані Лорак важко впізнати без фільтрів та ретуші (фото)

У соцмережах Ані Лорак постійно використовує ретуш

Співачка Ані Лорак, яка з’явилася на концерті з чотирма руками та розсмішила мережу, виглядає на камері без ретуші та фільтрів зовсім інакше, ніж її звикли бачити глядачі у кліпах. Артистка показалась з мінімальним макіяжем та у повсякденному одязі.

Зрадниця України дала інтерв’ю та показала своє справжнє обличчя. На кадрах помітно, що вікові зміни на обличчі Ані Лорак нікуди не поділися, просто їх приховують за фільтрами.

Як виглядає Ані Лорак без фотошопу та фільтрів

У своїх соціальних мережах Ані Лорак активно використовує фотошоп та різні фільтри, створюючи ідеальні образи для своїх фотографій та кліпів. Однак у реальному житті вона виглядає зовсім інакше.

Ані Лорак без ретуші

У свіжому інтерв’ю видно, що на обличчі співачки є мімічні зморшки та складки в області очей та носогубки, шкіра не виглядає повністю згладженою, як на відретушованих знімках, а також помітні природні нерівності.

Як виглядає Ані Лорак

Щобільше, співачка з'явилася у повсякденному одязі й зі звичайною зачіскою, що ще сильніше підкреслила різницю між її "ідеальним" екранним образом та реальною зовнішністю.

Ані Лорак зараз

Українці в мережі Threads висловилися з приводу нового концерту зрадниці в Москві, зазначивши, що вона продалася за криваві рублі й жодного разу не згадала, що її рідну країну щодня обстрілюють.

"Вона зрадниця і їй немає ніякого виправдання! Продалася за криваві рублі і в неї "мір ва всьом мірє;

"Вона зрадниця і на цьому крапка";

"Вона артистка і добре вміє прикидатися. Не може бути "доброю" жінка, яка підтримує викрадення українських дітей з окупованих територій та їх розподіл у російські сім’ї";

"Просто трохи забула про те, що її країна у вогні, а люди вмирають. Ну це таке, її краса врятує світ".

"Телеграф" писав раніше, скільки заробляє Ані Лорак у Росії і як змінилися її доходи. Співачка стала непотрібною ні в Україні, ні Європі.