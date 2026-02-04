Стала непотрібною ні в Україні, ні в Європі. Скільки заробляє Ані Лорак у Росії і як змінилися її доходи

Співачка виявилася потрібною тільки в Росії, а інші країни для неї закриті

Ані Лорак — відома російська співачка з українським корінням, яка після початку повномасштабної війни обрала бік Росії, зрадивши Україну. На початку вторгнення 2022 року співачка знизила медійну активність і на якийсь час зникла з публічного простору. Однак тепер, через чотири роки, знову виступає переважно в РФ, оскільки країни Європи та Україна для неї закриті.

Що варто знати:

Ані Лорак остаточно перенесла кар'єру до Росії, отримавши паспорт РФ і втративши можливість виступати в Україні та Європі

Її основну компанію було ліквідовано податковою, але співачка продовжила працювати через інші юридичні особи та ПП

Гонорари артистки становлять до 5 млн рублів за корпоратив, а навесні 2026 року вона готує велике сольне шоу у Москві

"Телеграф" розповідає, скільки заробляє Ані Лорак у Росії та як змінилися її доходи під час війни.

Ані Лорак. Фото: відкриті джерела

Лорак і її заробітки в РФ

Після початку війни в Україні Лорак довелося зупинити свій гастрольний тур у Росії та "залягти на дно". Вона на кілька місяців зникла із соцмереж і перестала виступати. Однак згодом співачка визначилася зі стороною — обрала Росію і продовжила там свою сценічну кар’єру. Навіть отримала російський паспорт, щоб ні в кого не залишалося сумнівів у її вірності.

Відповідно, впали і доходи співачки. Як писало "Дзеркало тижня", у жовтні 2022 року податкова служба ліквідувала основну компанію артистки в РФ — ТОВ "Ані Лорак Продакшн". Ця фірма приносила співачці стабільно близько 40 млн. рублів на рік. Однак незабаром Лорак продовжила свою діяльність вже через інші юридичні особи чи як приватний підприємець.

Лорак та її другий чоловік-шаман. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

У 2023-2025 роках репутація та виступи артистки відновилися. Вона продовжила активно гастролювати РФ, і пробувала робити концерти в європейських країнах. Однак цю "лавочку" Лорак швидко прикрили через протести та кенселінг співачки всередині цих країн.

Скільки зараз заробляє Лорак у Росії?

Після того, як співачка стала непотрібною ні в Україні, ні в Європі, її основним ринком залишилася Росія. Наразі гонорари Ані Лорак у РФ становлять 38-40 тисяч доларів за виступи на корпоративах та приватних заходах. У 2024-2025 роках гонорари співачки за касовий концерт у Москві закріпилися на рівні 1,5-3,5 млн. рублів.

Лорак тепер виступає лише у Росії. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

У березні 2026 року Лорак планує великий сольний концерт у московській "LIVE Арені". Вартість квитків на цей виступ у ціновому діапазоні від 3 000 до 55 000 рублів. Артистка залишається затребуваною серед росіян, проте РФ є чи не єдиною країною, де вона може виступати.

