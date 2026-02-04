Стала непотрібною ні в Україні, ні в Європі. Скільки заробляє Ані Лорак у Росії і як змінилися її доходи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Співачка виявилася потрібною тільки в Росії, а інші країни для неї закриті
Ані Лорак — відома російська співачка з українським корінням, яка після початку повномасштабної війни обрала бік Росії, зрадивши Україну. На початку вторгнення 2022 року співачка знизила медійну активність і на якийсь час зникла з публічного простору. Однак тепер, через чотири роки, знову виступає переважно в РФ, оскільки країни Європи та Україна для неї закриті.
Що варто знати:
- Ані Лорак остаточно перенесла кар'єру до Росії, отримавши паспорт РФ і втративши можливість виступати в Україні та Європі
- Її основну компанію було ліквідовано податковою, але співачка продовжила працювати через інші юридичні особи та ПП
- Гонорари артистки становлять до 5 млн рублів за корпоратив, а навесні 2026 року вона готує велике сольне шоу у Москві
"Телеграф" розповідає, скільки заробляє Ані Лорак у Росії та як змінилися її доходи під час війни.
Лорак і її заробітки в РФ
Після початку війни в Україні Лорак довелося зупинити свій гастрольний тур у Росії та "залягти на дно". Вона на кілька місяців зникла із соцмереж і перестала виступати. Однак згодом співачка визначилася зі стороною — обрала Росію і продовжила там свою сценічну кар’єру. Навіть отримала російський паспорт, щоб ні в кого не залишалося сумнівів у її вірності.
Відповідно, впали і доходи співачки. Як писало "Дзеркало тижня", у жовтні 2022 року податкова служба ліквідувала основну компанію артистки в РФ — ТОВ "Ані Лорак Продакшн". Ця фірма приносила співачці стабільно близько 40 млн. рублів на рік. Однак незабаром Лорак продовжила свою діяльність вже через інші юридичні особи чи як приватний підприємець.
У 2023-2025 роках репутація та виступи артистки відновилися. Вона продовжила активно гастролювати РФ, і пробувала робити концерти в європейських країнах. Однак цю "лавочку" Лорак швидко прикрили через протести та кенселінг співачки всередині цих країн.
Скільки зараз заробляє Лорак у Росії?
Після того, як співачка стала непотрібною ні в Україні, ні в Європі, її основним ринком залишилася Росія. Наразі гонорари Ані Лорак у РФ становлять 38-40 тисяч доларів за виступи на корпоративах та приватних заходах. У 2024-2025 роках гонорари співачки за касовий концерт у Москві закріпилися на рівні 1,5-3,5 млн. рублів.
У березні 2026 року Лорак планує великий сольний концерт у московській "LIVE Арені". Вартість квитків на цей виступ у ціновому діапазоні від 3 000 до 55 000 рублів. Артистка залишається затребуваною серед росіян, проте РФ є чи не єдиною країною, де вона може виступати.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки Повалій заробляє у Росії після зради. Втекла з України і живе у злиднях.