В Україні є "Сільпо", повне сміття. Де його знайти та як це виглядає (фото)

У дизайні використали стару техніку, консервні банки, коробки та інші матеріали

Оригінальний супермаркет "Сільпо" в Києві відкрився у грудні — в його дизайні використали ідею реюзу — повторного використання матеріалів з креативним підходом. Інтер'єр у стилі RE-USE — це ще не все.

Окрім інсталяцій, зібраних KOSA art group, супермаркет має "символічні лінії життя", що в центрі об'єднуються в "легені" і "серце", створені з елементів старої оргтехніки, йдеться на сайті ритейлера.

Логотип виконаний із гофрованих труб/ Джерело: сайт "Сільпо"

Над артоб'єктами для магазину працювали одразу кілька митців. Серед них Таша Оро — сучасна українська художниця та дизайнерка, яка працює у напрямку upcycling (апсайклінг). Її роботи представлені в Аукціонному домі Goldens, експонувались на Dutch Design Week і не тільки. Вона створила фриз (смуга на стіні) з одноразового посуду та інший — з коробок, труб та шпалер.

Оздоблення відділу "Риба"/ Джерело: сайт "Сільпо"

Вторинне використання матеріалів в інтер'єрі/ Джерело: сайт "Сільпо"

Цікавими об'єктами є риби з консервних банок та дисків, арка з елементів авто, колона з візків. Наявні колони оздобили макулатурою, залишками тканини і не тільки.

Колони оздобили різними матеріалами/ Джерело: сайт "Сільпо"

Подивитись на об'єкти мистецтва в стилі RE-USE можна в години роботи "Сільпо" — щодня з 7:30 до 23:00 на вулиці Причальна, 14-А.

Раніше "Телеграф" розповідав, що супермаркет "Сільпо" отримав премію за ритейл-дизайн. Він знаходиться у Львові та зроблений в стилі кіберспорту.