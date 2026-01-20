Ані Лорак провела дитинство у злиднях

Співачка Ані Лорак, яка зараз живе в Росії та замовчує війну, своє дитсів та юність провела у Чернівецькій області. До популярності артистка жила у злиднях і була "сірою мишкою".

Що відомо:

Ані Лорак виросла і розпочала кар’єру співачки в Україні, але зрадила нашу країну та заробляє криваві рублі

До сьомого класу Лорак жила в інтернаті й не могла дозволити собі модних речей, тому до школи ходила, як сіра мишка

Як Ані Лорак виглядала до популярності та багатства

Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) народилася 1978 року у невеликому містечку Кіцмань у Чернівецькій області. Дитинство майбутньої артистки пройшло у важких умовах, оскільки батьки розійшлися ще до її появи на світ, і мама залишилася одна з чотирма дітьми на руках.

Ані Лорак у дитинстві

Сім’я жила в умовах крайньої бідності, в їхньому будинку не було ні опалення, ні водопроводу, ні навіть достатньої кількості спальних місць, а материнського заробітку катастрофічно не вистачало на харчування.

Ситуація стала критичною після народження молодшого сина Андрія. Розуміючи, що прогодувати всіх дітей неможливо, мама Кароліни прийняла рішення віддала дочку та її середнього брата Ігоря до Садгірської школи-інтернату у Чернівцях.

Ані Лорак у юності

Там Кароліна виховувалась до сьомого класу. Попри суворі обставини, сама співачка пізніше згадувала про інтернат із теплотою, називаючи його "прекрасним місцем", оскільки там її годували та давали одяг.

Її брат Ігор в одному з інтерв’ю згадував, що у шкільні роки Ані Лорак не була гламурною дівою, через відсутність красивих речей вона виглядала дуже скромно, нагадуючи "сіру мишку".

Ані Лорак разом із братами

Модних речей не було — у школі ходила, як сіра мишка. Хлопці її не помічали, бо бігали за модницями. На першому дзвінку Кароліна попросилася виконати пісню: "Чебурашка, дружочек, не садись на пенечек". Вона хотіла бути у центрі уваги Ігор Куєк

У 12 років Лорак взяла участь у фестивалі "Первоцвіт", де її помітив продюсер Юрій Фалеса. Ппори те, що він був старший за неї на 17 років, між ними зав’язався роман, який переріс у 10-річний цивільний шлюб.

Ані Лорак на конкурсі "Первоцвіт" у 1995 році

Саме Фалеса став її наставником і допоміг здобути велику популярність та славу. Кар’єру Ані Лорак розпочала в Україні і була досить успішною, проте продалася за рублі та замовчує війну, розпочату Росією.

Ані Лорак на початку кар’єри

