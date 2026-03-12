Від радниці в Мінцифри до головної порадниці в Monobank: що відомо про дружину Гороховського

Обраниця банкіра рідко з'являється на публіці

Гучний скандал із прапором та фото клієнтки вивів Олега Гороховського, співзасновника Monobank, під удар. Резонансний конфлікт підігрів цікавість до приватного життя найвідомішого банкіра України. Хто вона — непублічна дружина бізнесмена?

Що варто знати

Дружина Гороховського, Тамара Крючкова, є професійним нотаріусом

Подружжя активно підтримує ЗСУ, зокрема вони викупили знаковий лот від Наді Дорофєєвої за 2 мільйони гривень для бригади "Азов"

Попри статус дружини найвідомішого банкіра, Тамара уникає камер і майже не дає інтерв’ю

Хто дружина Гороховського

Дружину бізнесмена звати Тамара Крючкова. Вона працює нотаріусом та раніше була пов’язана з державними структурами — зокрема працювала радницею у Міністерстві цифрової трансформації України.

Олег Гороховський з дружиною Тамарою. Фото: instagram.com/gorokhovsky

Сам Гороховський неодноразово публічно говорив, що дружина є для нього важливою порадницею не лише у сімейних питаннях, а й у бізнесі. За словами підприємця, він часто радиться з нею перед ухваленням важливих рішень. Про це він розповів у шоу Раміни Есхакзай "30+".

Олег Гороховський та його дружина Тамара Крючкова. Фото: instagram.com/gorokhovsky

Чим займається Тамара Крючкова

Окрім нотаріальної діяльності, Тамара Крючкова долучається до волонтерських ініціатив. Зокрема, вона брала участь у благодійних аукціонах на підтримку українських військових.

Тамара Крючкова. Фото: instagram.com/gorokhovsky

На одному з таких заходів, організованому за участі співачки Наді Дорофєєвої, вона разом із чоловіком придбала лот — символічні "вуха" артистки — за два мільйони гривень. Отримані кошти передали на потреби 12-ї бригади НГУ "Азов".

Також подружжя підтримувало культурні проєкти. За їхньої участі було видано книгу радянського дисидента Натана Щаранського "Не злякаюся зла" в межах книжкової серії, яку розвиває Єврейська конфедерація України.

Олег Гороховський з дружиною Тамарою Крючковою. Фото: instagram.com/gorokhovsky

Тамара Крючкова не є медійною особою і зазвичай залишається поза публічним простором, рідко даючи коментарі чи інтерв’ю. Втім іноді вона з’являється у публікаціях чоловіка в соцмережах. Наприклад, у 2024 році Гороховський публічно привітав дружину з днем народження і подарував їй електромобіль Tesla. Це був єдиний автомобіль в Україні, вартість якого на той момент була 150 000 доларів США.

