"Кароліна, дякую за донати": українці потролили Ані Лорак після концерту її кума Кіркорова (фото)

Співачка поділилася кадрами з чоловіком та дочкою

Ані Лорак — російська співачка українського походження, яка зрадила свою батьківщину і залишилася у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. І якщо раніше артистка отримувала багато хейту від українців, то тепер їй дякують. Так сталося і після нових фото артистки з концерту Кіркорова у Росії.

Ані Лорак опублікувала у Threads фото та відео з концерту Філіпа Кіркорова, який не просто її друг, а ще й кум. На захід співачка прийшла не одна, а з новим чоловіком-тренером та дочкою-підліткою Софією.

Ані Лорак із дочкою Софією. Фото: скріншот із відео

Дорогий наш хрещений Філіп Кіркоров, вітаємо з чудовим концертом! Отримали неймовірне задоволення від єдиного і неповторного Короля! Любимо тебе! написала Ані Лорак

Ані Лорак з новим чоловіком. Фото: скріншот із відео

У коментарях під постом артистки-зрадниці зібралися переважно українці, які почали дякувати Ані Лорак за донати на Збройні сили України. Таким чином, користувачі домагаються, щоб у Лорак були проблеми в Росії.

Ані Лорак із новим чоловіком та донькою запалювала на концерті Кіркорова. Фото: скріншот із відео

Ось що писали користувачі у коментарях:

Це ж наскільки треба ненавидіти рідну дитину, щоб її хрестив Кіркоров!

Кароліна, дякую за донат. Хлопці уже відпрацювали по русскім нацистам.

Народ, не дякуйте Кароліні тут, це ж видно, в неї можуть бути проблеми.

Кіркоров хресний, а хресна хто? Таєчка Повалій? Яке чудове кодло.

Дякую за чергові донати на русоріз!

Хто забув закрити каналізаційний люк?

Кароліна, де друга партія дронів?

Малыха, когда в Дубайске концерт?

Кароліна, нагадую, що сьогодні перший понеділок місяця, чекаємо на грошовий транш підтримки фонду Стерненка на русоріз. Дякуємо що ви з нами всі ці роки війни

Дякую за донати і за цілі біля Москви.

Коментарі під постом Лорак у Threads

