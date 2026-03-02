Рус

"Кароліна, дякую за донати": українці потролили Ані Лорак після концерту її кума Кіркорова (фото)

Галина Струс
Ані Лорак із чоловіком та дочкою погуляла на концерті Кіркорова Новина оновлена 02 березня 2026, 14:31
Ані Лорак із чоловіком та дочкою погуляла на концерті Кіркорова. Фото Колаж "Телеграф"

Співачка поділилася кадрами з чоловіком та дочкою

Ані Лорак — російська співачка українського походження, яка зрадила свою батьківщину і залишилася у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. І якщо раніше артистка отримувала багато хейту від українців, то тепер їй дякують. Так сталося і після нових фото артистки з концерту Кіркорова у Росії.

Ані Лорак опублікувала у Threads фото та відео з концерту Філіпа Кіркорова, який не просто її друг, а ще й кум. На захід співачка прийшла не одна, а з новим чоловіком-тренером та дочкою-підліткою Софією.

Ані Лорак із дочкою Софією
Ані Лорак із дочкою Софією. Фото: скріншот із відео

Дорогий наш хрещений Філіп Кіркоров, вітаємо з чудовим концертом! Отримали неймовірне задоволення від єдиного і неповторного Короля! Любимо тебе!

написала Ані Лорак

Ані Лорак новий чоловік
Ані Лорак з новим чоловіком. Фото: скріншот із відео

У коментарях під постом артистки-зрадниці зібралися переважно українці, які почали дякувати Ані Лорак за донати на Збройні сили України. Таким чином, користувачі домагаються, щоб у Лорак були проблеми в Росії.

Ані Лорак із новим чоловіком
Ані Лорак із новим чоловіком та донькою запалювала на концерті Кіркорова. Фото: скріншот із відео

Ось що писали користувачі у коментарях:

  • Це ж наскільки треба ненавидіти рідну дитину, щоб її хрестив Кіркоров!
  • Кароліна, дякую за донат. Хлопці уже відпрацювали по русскім нацистам.
  • Народ, не дякуйте Кароліні тут, це ж видно, в неї можуть бути проблеми.
  • Кіркоров хресний, а хресна хто? Таєчка Повалій? Яке чудове кодло.
  • Дякую за чергові донати на русоріз!
  • Хто забув закрити каналізаційний люк?
  • Кароліна, де друга партія дронів?
  • Малыха, когда в Дубайске концерт?
  • Кароліна, нагадую, що сьогодні перший понеділок місяця, чекаємо на грошовий транш підтримки фонду Стерненка на русоріз. Дякуємо що ви з нами всі ці роки війни
  • Дякую за донати і за цілі біля Москви.
Ані Лорак донати
Коментарі під постом Лорак у Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що Світлана Лобода потрапила під обстріл у Дубаї у ніч на 1 березня. Де живе співачка після втечі із Москви.

