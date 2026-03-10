До 40% знижки: в "АТБ" можна зекономити до 220 грн на м'ясних продуктах

У списку є чотири продукти

У мережі супермаркетів "АТБ" покупців радують вигідні акційні пропозиції на м’ясні продукти та ковбасні вироби. Знижки протримаються недовго, тож варто поквапитись.

Акція поширюється на кілька видів ковбас, ковбасок для гриля та курячого м’яса. Список продуктів написав "Телеграф".

Продукти зі знижками

Ковбаса "М’ясна лавка / Своя лінія" Салямі Болгарська с/к — 326,89 грн/кг (знижка - 40% , стара ціна 547,99 грн).

(знижка - , стара ціна 547,99 грн). Ковбаса "М’ясна лавка / Своя лінія" Баликова н/к, 0,5 кг — 98,90 грн/шт (знижка - 40% , стара ціна 165,40 грн).

(знижка - , стара ціна 165,40 грн). Ковбаски для гриля "#ЦЕМ’ЯСО" Мюнхенські свинячі, 0,6 кг — 109,89 грн/шт (знижка - 20% , стара ціна 137,70 грн).

(знижка - , стара ціна 137,70 грн). Філе стегна куряче "Супер Філе", охолоджене — 214,89 грн/кг (знижка -19%, стара ціна 265,99 грн).

Місцями економія на продуктах складе понад 220 гривень.

На що діють знижки в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Зауважимо, що знижка триватиме до кінця 10 березня, тому не варто відкладати покупку до нових віників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також діють знижки на м'які сири. На деяких марках можна буде зекономити до 35%.