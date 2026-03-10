Знижки до 50% в "АТБ": кава, сир і солодощі продаються значно дешевше

Покупці можуть добре заощадити

У мережі супермаркетів "АТБ" покупцям пропонують вигідні знижки на популярні товари. Частину продуктів і повсякденних товарів можна придбати значно дешевше, адже ціни на деякі позиції знизили майже наполовину.

Акційна пропозиція діє обмежений час, тому покупцям варто звернути увагу на ціни вже зараз. Які саме товари можна купити дешевше, написав "Телеграф".

На які товари варто звернути увагу

Крем-гель для душу 250 мл Dove (в асортименті) — 63,50 грн (знижка - 40% , стара ціна 105,90 грн).

(знижка - , стара ціна 105,90 грн). Кава 190 г Jacobs Monarch розчинна сублімована — 267,90 грн (знижка - 50% , стара ціна 536,40 грн).

(знижка - , стара ціна 536,40 грн). Сир твердий 150 г Комо Чеддер 50% флоу-пак — 57,90 грн (знижка - 36% , стара ціна 90,90 грн).

(знижка - , стара ціна 90,90 грн). Авокадо Хаас вагове, 1 шт — 229,95 грн/кг (знижка - 17% , стара ціна 279,95 грн).

(знижка - , стара ціна 279,95 грн). Цукерки 194 г Roshen Chocolateria шоколадні — 179,90 грн (знижка -50%, стара ціна 368,90 грн).

Знижки в "АТБ" на 1 товар та 4 продукти. Фото: скріншот з магазина

Акція "Економія" дозволяє покупцям придбати улюблені товари за значно вигіднішими цінами. Зауважимо, що знижки діятимуть лише до кінця 10 березня, тому охочим варто поквапитися.

