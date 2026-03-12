Не розгуляєшся: на які продукти вистачить 1500 грн від Зеленського

Правила нової програми залишаються невідомими

В Україні готується нова програма соціальної підтримки для громадян, завдяки якій багато хто може отримати по півтори тисячі гривень. Програму планують запустити у квітні.

"Телеграф" розповідає, що зараз можна купити за ці гроші з базових продуктів. Насамперед слід зазначити, що правила нової програми залишаються невідомими, проте можна припустити, що вони можуть бути схожими на ті, які діяли для "Зимової підтримки" (тисячі Зеленського).

Якщо це буде так, то це означає, що витрачати кошти можна буде лише на певні категорії товарів та у певних магазинах :

на оплату комунальних та поштових послуг,

благодійність,

товари від українських виробників – ліки, книги та продукти харчування (крім підакцизних).

Нові виплати українцям

Для цього матеріалу ми зосередимося лише на базових продуктах харчування та цінам, взятими з сайту "Мінфін":

Хліб (нарізка пшеничного 650 г) — середня ціна у березні 2026 року становить 43,72 (34 буханці або приблизно 22 кг);

Макарони (перо 1 кг) — середня ціна 28 гривень (~53 кг);

Крупа пшенична (1 кг) — середня ціна 22 гривні (~68 кг);

Куряче філе (1 кг) – середня ціна 230 гривень (~6,5 кг);

Свинина грудинка (1 кг) — середня ціна 212 гривень (~7 кг);

Оселедець слабосолона (1 кг) — середня ціна 249 гривень (~6 кг);

Молоко (900 мл) – середня ціна 60 гривень (22,5 л);

Олія вершкове (200 г) — 110 гривень (2,6 кг);

Яйця курячі (з 110 шт) — середня ціна 82 гривні (~18 десятків);

Картопля (1 кг) — середня ціна 19 гривень (~19 кг);

Яблука (1 кг) — середня ціна 45 гривень (~33 кг);

Цукор (1 кг) — середня ціна 27 гривень (~55ru).

Варто зазначити, що 2025 року індекс борщу в Україні (вартість борщового набору) становив 158 гривень. У 2026 році, згідно з аналізом 24-каналу, вартість борщового набору з м’ясом становить 161 гривню.

Таким чином, на "1500 гривень Зеленського" можна купити 9 борщових наборів.

Інфографіка, а також "збалансований" кошик для "підтримки Зеленського":

Кошик продуктів за 1500 гривень Зеленського

Хто отримає виплати:

Українські пенсіонери та групи суспільства, які отримують соціальну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де купити найдешевше борошно до Великодня.