"Відповіді я не отримав": Зеленський про переговори, гарантії безпеки та терміни виборів (головні заяви)

Зеленський назвав умову для виборів та референдуму в Україні і гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обговорює питання ядерної зброї, а ключовою гарантією безпеки вважає сильну та укомплектовану армію. Очільник держави визнав, що Україна поки не має чітких юридично закріплених гарантій від міжнародних партнерів і в разі повторної агресії РФ змушена передусім розраховувати на власну армію.

Що треба знати

Україна веде переговори про розміщення іноземних військових контингентів на своїй території

Зеленський не отримав від західних партнерів чіткої відповіді, чи захищатимуть вони Україну у разі повторної агресії Росії

Терміни проведення виборів та референдуму в Україні залежать від результатів переговорів.

Про це та інше він сказав у середу, 7 січня, відповідаючи на запитання журналістів. "Телеграф" зібрав основні заяви президента.

Про гарантії безпеки та іноземні контингенти

На запитання про ядерні гарантії від Великої Британії та Франції глава держави пояснив, що мова йде про інші аспекти безпеки.

"Про ядерну зброю не йдеться. Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів, і від Сполучених Штатів Америки, то ми обговорюємо захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек — протиповітряна оборона", — зазначив Зеленський.

Він додав, що важливим питанням залишається укомплектованість бригад та отримання необхідних ліцензій для спільного виробництва.

На запитання про те, чи Париж, Берлін і Лондон захищатимуть Україну у разі повторного нападу Росії, та чи мають зараз готовий сценарій дій на такий випадок, Зеленський відповів так:

"Я ставлю саме таке запитання всім нашим партнерам. І я поки що чіткої і ясної відповіді не отримав", — зізнався він. Зеленський наголосив, що бачить політичну волю партнерів, але без юридичних гарантій, підтриманих парламентами та конгресом США, повної впевненості бути не може.

Армія — понад усе

ЗСУ

Головною гарантією безпеки президент назвав власну армію. "Гарантія номер один — це наша армія. Сильна армія. Укомплектована армія. 800-тисячна армія з нормальною зброєю", — підкреслив Зеленський. Він додав, що рішення про надання Україні 90 мільярдів, погоджене на саміті ЄС у Брюсселі 19 грудня 2025 року, також допоможе у зміцненні оборонного потенціалу.

Президента запитали, чи буде новий голова ОП Кирило Буданов впливати на інформаційну сферу в державі. Президент відповів: "Я обговорював із Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає", — зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський прокоментував відсутність обмінів військовополоненими з початку жовтня. Журналісти запитали, чи нова посада Кирила Буданова не вплине на його роботу як голову координаційного штабу. Президент сказав, що питаннями обміну займався координаційний штаб — не лише Буданов, але й служба безпеки, колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Новий керівник офісу (Кирило Буданов, — Ред.) буде займати буде займатися й обмінами також разом і з Рустемом Умєровим. Це одне з питань нашої переговорної групи, Володимир Зеленський.

Причини паузи, за його словами, у тому, що Росія розуміє, що обмін військовополоненими — це важливе та болюче питання для України. Саме тому в РФ гальмують цей процес. Зеленський запевнив, що Україна робитиме все для розблокування обмінів.

Терміни виборів та референдуму

На запитання, чи планує глава держави зустрічатись з фракцією перед сесійним тижнем для обговорення призначень в Уряді, та, можливо, напрацювань для проведення виборів та референдуму, Зеленський відповів так:

"Все залежить від перемовин, а точніше сказати, від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів. Передусім 20 пунктів плану, бо на референдум, якщо і виносити, то лише 20-пунктний план. Але все одно, це розглядається в комплексі, поруч з планом йдуть двосторонні гарантії безпеки з США. Домовленість моя з Трампом повинна закріпитись підписом".

У комплексі з домовленостями також має йти пакет відновлення України, сказав Володимир Зеленський. "Я думаю, якщо ми це все встигнемо в січні, то лютий може бути таким робочим місяцем для змін в законодавстві", — додав він. Депутати повинні продемонструвати роботу та результат щодо виборчого законодавства.

Питання протиповітряної оборони та інші

Питання протиповітряної оборони залишається пріоритетним для української сторони. Президент подякував Норвегії за допомогу, не розкриваючи деталей. Щодо США він зазначив: "Щодо систем від Сполучених Штатів — нових систем не приходило. Щодо ракет — потрошки йдуть, хочемо прискорити".

Чи готова РФ до переговорів

Про готовність Росії до переговорів глава держави висловився так: "Американці точно ведуть перемовини з росіянами, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто, що поки що Росія крутить носом, але партнери у нас достатньо сильні, деякі з них особливо і можуть носа відкрутити, якщо захочуть".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що ексглава МЗС Дмитро Кулеба розкрив деталі важливої розмови із Зеленським. За чутками, ексглава МЗС може повернутися до кіл влади, хоча офіційних підтверджень цьому поки що немає