"Історичні документи", гарантії та нові ракети: Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

Київ наблизився до оформлення ключових домовленостей із Вашингтоном

Україна має прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами Америки, зокрема — з президентом Дональдом Трампом. Ключових домовленостей щодо гарантій безпеки вже досягнуто, і документ готовий до підписання.

Що потрібно знати:

Обговорюється посилення ППО України, зокрема постачання ракет Patriot PAC-3

Заплановано тристоронні переговори Україна – США – Росія

Трамп підтримав ідею зони вільної торгівлі між Україною та США

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування із журналістами 23 січня. У цьому матеріалі "Телеграф" зробив збірку головних заяв глави держави.

Зустріч із Трампом

Зеленський зазначив, що зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та його командою пройшла у позитивному ключі. Одним із головних питань стала протиповітряна оборона. Глава держави висловив сподівання, що Штати ухвалять позитивне рішення і Україна отримає результат найближчим часом.

Я порушував питання протиповітряної оборони, і я думаю, що США повернуться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, я обов’язково скажу про це. По-друге, це наша гарантія безпеки, вони справді готові. І договір готовий до підписання. Безперечно, буде ще багато різних технічних деталей, на основі цього документа з’являться ще додаткові документи, але головна магістральна домовленість про гарантію безпеки є сказав він.

Зеленський додав, що Україна готова до підписання цих важливих документів. Він також називає їх "історичними". За словами президента, після підписання документ має пройти процедуру ратифікації в Конгресі США та парламенті України, тому попереду ще низка технічних етапів та підготовка додаткових угод.

Також обговорювався так званий prosperity package — пакет документів щодо економічного співробітництва та відновлення України. Однак він поки що не готовий.

При цьому ключовим залишалося питання Донбасу. Переговори тривають у багатосторонньому форматі, а українська делегація регулярно інформує президента про перебіг обговорень.

Гарантії безпеки

Президент заявив, що роботу над угодою про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами завершено, але підписання документа поки що залежить від рішення американської сторони.

Водночас Зеленський зазначив, що так званий prosperity package є пакетом документів, який поки що перебуває в стадії доопрацювання. Ключовим питанням залишається визначення джерела фінансування. Воно має бути зрозумілим і прозорим, оскільки саме на цій основі будуватиметься відновлення України у наступні роки.

Важливо, щоб усі розуміли — не лише наша команда, а й наступна команда — звідки надходитимуть кошти, звідки фінансування і на що Україна реально може розраховувати сказав він.

"У Давосі досягнуто прогресу"

Зеленський розповів журналістам, що головним результатом участі України на форумі в Давосі стала зустріч із президентом США Дональдом Трампом та просування домовленостей щодо військової допомоги та гарантій безпеки.

За словами глави держави, сторони обговорили передачу Україні додаткових ракет Patriot PAC-3 для захисту від балістичних загроз.

Друге – ми фіналізували гарантії безпеки. Я розраховую на підписання наголосив президент.

Обговорено складні питання про схід України та шляхи завершення війни. Ухвалено рішення про проведення технічних тристоронніх зустрічей за участю України, США та Росії.

Американці вилетіли до Москви. Вони й збиралися летіти. Але важливо, що після цього в Еміратах буде тристороння зустріч наших переговорників пояснив Зеленський.

Говорячи про роль Європейського Союзу, Зеленський подякував йому за фінансову підтримку, включаючи пакет допомоги на 90 млрд євро, який забезпечує Україні близько 45 млрд євро щорічно протягом найближчих двох років, а також збільшення військової допомоги з боку Німеччини, Нідерландів та країн Північної Європи.

Водночас він наголосив, що ЄС слід би діяти швидше і жорсткіше, зокрема у питаннях санкцій проти російської атомної галузі та нарощування спільного виробництва озброєнь.

Спільних виробництв з Україною поки що можна порахувати на пальцях. Це ненормально, коли йде вже четвертий рік війни наголосив Зеленський.

Зона вільної торгівлі

Під час зустрічі з Трампом було обговорено питання створення зони вільної торгівлі між країнами. За словами голови Зеленського, американський лідер підтримав цю ініціативу.

Ми обговорювали це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, що для нашого бізнесу це буде позитивним рішенням. Трамп ще раз підтвердив, що Україна отримає це заявив Зеленський.

Президент зазначив, що деталі можливої угоди обговорюватимуться пізніше, проте українська сторона вже висловила подяку за підтримку ініціативи.

Тристороння зустріч

Зеленський розповів про підготовку до першої тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, склад української делегації було розширено. До неї увійдуть голова делегації Рустем Умєров, голова ОП Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, генерал Андрій Гнатов, а також військові та дипломатичні представники, включаючи постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Президент каже, що Україна підтримує участь європейських партнерів у переговорному процесі. При цьому найближчі зустрічі відбудуться у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія, після чого європейська сторона отримає зворотний зв’язок від Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський оцінив можливість приєднання України до об’єднаних Збройних Сил ЄС.