Не 15 років: Зеленський розповів, на який термін Трамп може дати гарантії безпеки Україні

На переговорах у Флориді Володимир Зеленський запропонував вигідні Україні терміни

Американські гарантії безпеки для України, які можуть бути отримані в рамках мирної угоди, мають строк 15 років, який зафіксований в документах. Однак під час переговорів у Флориді президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником США Дональдом Трампом можливість значного збільшення строку.

Що потрібно знати:

Зеленський на переговорах із Дональдом Трампом запропонував розширити гарантії до 30–50 років

Трамп обіцяв подумати

За словами Трампа, головну відповідальність за безпеку нестиме Європа, США забезпечуватимуть підтримку

Про це президент сказав в онлайн-розмові з журналістами, де був присутній "Телеграф". Він наголосив, що командами обговорили сильні гарантії безпеки від Сполучених штатів. Під час обговорення Зеленський пояснив, що в Україні війна вже йде і тримає майже 15 років, тож потрібні довші гарантії.

Ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати. Володимир Зеленський, президент України

За підсумками заяв після переговорів стало відомо, що гарантії безпеки для України погоджені повністю, щодо мирного плану загалом залишились кілька питань, зокрема територіальне. Щодо гарантій безпеки Трамп наголосив, що основну відповідальність нестиме Європа, а США надаватимуть підтримку.

Остаточне затвердження мирних домовленостей, за словами сторін, може відбутися через парламент або референдум, а рішення щодо всіх документів очікують ухвалити найближчими місяцями. При цьому, відомо, що Володимир Путін наразі не погоджується на повне припинення вогню, але водночас, за словами Трампа, він "хоче миру".

