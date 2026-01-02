Понад 25 років разом, але рідко з’являється на публіці: як виглядає дружина голови парламенту Стефанчука

У дружини голови Ради є юридична освіта

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук понад 25 років перебуває у шлюбі та виховує двох дітей. Але його дружина Марина намагається уникати публічного життя.

Що відомо:

Голова парламенту Руслан Стефанчук з 1999 року одружений з Мариною Стефанчук, яка народила йому сина та доньку

Марина Стефанчук має юридичну освіту, працює в університеті та займається підприємництвом

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Марина Стефанчук та що про неї відомо. Ми дізналися деякі подробиці.

Який вигляд має дружина голови парламенту Руслана Стефанчука

Чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перебуває у шлюбі з Мариною (Сітарук) з 1999 року. Разом вони виховують сина Олеся та дочку Злату.

Руслан Стефанчук у молодості, Фото: @stefanchuk.official

Дружина Стефанчука рідко з’являється на публіці, воліючи вести закритий спосіб життя. Відомо, що вищу освіту жінка здобула у Хмельницькому університеті управління та права, здобувши кваліфікацію юриста.

Дружина Стефанчука працювала помічником нардепа, Фото: @stefanchuk.official

У 2019–2020 роках Марина Стефанчук працювала професором кафедри правосуддя на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А з 2020 року перейшла на кафедру нотаріального та виконавчого процесу, адвокатури, прокуратури та судоустрою Інституту права у статусі професора. На її рахунку понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Як виглядає дружина Руслана Стефанчука, Фото: law.knu.ua

Щобільше, Марина була помічницею народного депутата Данила Гетьманцева. В інтерв’ю проєкту "Схеми" Стефанчук зазначив, що дружина допомагала йому із законодавчими питаннями на громадських засадах.

Руслан Стефанчук виховує двох дітей, Фото: @stefanchuk.official

Сім’я Руслана Стефанчука, Фото: @stefanchuk.official

Згідно з декларацією за 2024 рік, дружина голови парламенту отримала близько півмільйона гривень зарплати в університеті, а понад мільйон гривень їй принесла підприємницька діяльність. Марина Стефанчук є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Юридичний портал Ратіо Дециденді", володіючи часткою у розмірі 25 відсотків.

Руслан Стефанчук із дружиною та дітьми, Фото: @stefanchuk.official

