Чому Рада вже займається виборами? Зеленський пояснив нюанси з мирним планом та законами

Партнери зацікавлені у волевиявленні українців

Верховна Рада України вже готується до проведення виборів в Україні. Річ у тім, що якнайшвидше проведення виборів в Україні є 18 пунктом чернетки мирної угоди. Водночас процедура організації виборчого процесу складна, тому потребує тривалої підготовки.

Що треба знати:

Чернетка мирної угоди передбачає, що в разі її підписання, в Україні в короткі терміни мають пройти вибори

Виборчий процес у сьогоднішніх реаліях вимагає складної підготовки

Президентські вибори провести простіше, а місцеві та парламентські відбудуться після скасування воєнного стану

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами. Він розкрив важливі аспекти виборів президента, Верховної Ради, проведення місцевих виборів та референдуму.

Партнери вимагають провести вибори якнайшвидше

Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Якомога швидше. Таке бачення партнерів. Ну, ми розуміємо, звідки це йде. Тобто у визначений момент після підписання угоди або в процесі реалізації угоди Верховна Рада України буде спроможна проголосувати дату виборів президента України, — пояснив глава держави

Вибори президента можна буде проводити невдовзі після підписання угоди. За словами Зеленського, влада не бачить у цьому проблеми.

Якщо йдеться про те, що комусь дуже хочеться виборів в Україні і що це дає якусь надію, що можна досягти політикою того, чого вони не досягли війною, то вони це протискають. Але це не значить, що український народ саме так це сприйматиме. Україна може провести вибори і зробити це в інтересах України як демократичної країни. Не має бути жодних сумнівів у партнерів в Україні – тим більше з питання виборів, — додав президент

Які питання мають бути вирішені перед проведенням виборів

За словами Зеленського, необхідно забезпечити безпеку виборів та передвиборчого процесу. Також є й інші проблеми.

Складніше з іншим. Наприклад, нам потрібен особливий стан, поки відходять (війська, — ред.), не відходять, поки завершується… Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно, — наголосив Зеленський

Чому провести вибори президента простіше

Він пояснив, що провести вибори президента простіше, ніж вибори Верховної Ради та місцеві. Існують конституційні обмеження щодо парламенту. Щодо місцевих виборів – це зовсім інший масштаб участі у виборах, і йдеться не про право голосувати, а про право бути обраними, наголосив Зеленський.

Тобто своя специфіка, яка можлива вже після зняття обмежень воєнного стану. Тобто уявимо собі, що ми підписали угоду. Ми не можемо воєнний стан скасувати, наприклад, пів року чи кілька місяців. Але написаний пункт, що як тільки ми підпишемо – якомога швидше провести вибори. Я не хочу чіплятися за посаду, я це говорив. Тоді парламент повинен зараз напрацювати і проголосувати, наприклад, що якщо є безпекові умови, є умови для демократичних стандартів, то відбуваються вибори президента України, і термін 60 чи 90 днів, якщо передбачено що якомога швидше – то є термін скорочений, — сказав Зеленський

Референдум може бути проведений одночасно з виборами

За словами президента, для проведення референдуму також потрібне припинення вогню. А парламентські та місцеві вибори можна буде проводити, коли буде скасований воєнний стан

Можна буде зробити разом. Це теж мають визначити українські парламентарі, Володимир Зеленський

Також не виключене одночасне проведення референдуму і виборів президента. При цьому остаточне рішення буде за українським народом.

Я не можу зараз сказати саме технічно. Якщо ми підписуємо угоду, і якщо йде референдум… Ми її підписуємо, і потім вона пішла на референдум. Тобто навіть якщо я її підписав як президент, а вона пішла на референдум, то рішення референдуму буде вище за мій підпис, — резюмував президент

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки Україні можуть коштувати вибори президента. Організація виборів — компетенція ЦВК, однак рішення ухвалюють Верховна Рада та президент.