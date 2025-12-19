Її називали агентом ЦРУ? Де зараз дружина експрезидента Ющенка та як виглядає (фото)

Катерина зараз рідко з’являється на публіці

Колишній президент України Віктор Ющенко майже 30 років одружений з Катериною, яка має американське коріння. Жінка рідко з’являється на публіці, але продовжує займатися благодійністю та міжнародними ініціативами.

Що відомо:

Дружина експрезидента України Віктора Ющенка народилася у США, де працювала у Конгресі та Міністерстві фінансів

Катерина познайомилася з Ющенком на борту літака, 1998 року вони одружилися й у шлюбі у них народилося троє дітей

Колишня перша леді залишається у Києві та займається благодійним фондом "Україна 3000", а також іноді виступає на форумах

Катерина Ющенко — що про неї відомо

Експерша леді України Катерина Ющенко народилася 1 вересня 1961 року у Чикаго (США) у родині емігрантів. Здобувши освіту в Джорджтаунському університеті за спеціальністю "міжнародна економіка" у 1982 році, вона розпочала кар’єру в Державному департаменті США. Там Катерина займалася зокрема питаннями етнічних громад, включаючи українську діаспору.

Катерина Ющенко працювала в уряді США

Пізніше вона повернулася до роботи фінансиста та продовжила професійний шлях у Держказначействі США.

З початку 1990-х років діяльність Катерини була тісно пов’язана з Україною. Вона представляла американсько-український фонд, очолювала українське представництво компанії Barents Group LLC та співпрацювала з низкою міжнародних та громадських організацій. У цей період вона часто була в Україні.

Катерина та Віктор Ющенко

З Віктором Ющенком вона познайомилася 1993 року під час перельоту до США. Їх познайомив Олег Рибачук, який на той час грав помітну роль у політичному середовищі. Випадкова розмова переросла у спілкування, потім у зустрічі та роман.

У 1998 році пара одружилася. У шлюбі у них народилося троє дітей: Софія, Христина та Тарас. Ще двоє дітей Віктор Ющенко виховує від першого шлюбу.

Сім’я Віктора та Катерини Ющенко

Під час президентства Віктора Ющенка навколо його дружини активно поширювалися чутки та конспірологічні теорії. Катерину Ющенко неодноразово називали "агентом ЦРУ", пов’язуючи це з її американським походженням та роботою у державних структурах США. Однак ці твердження так і не отримали жодних підтверджень та залишилися на рівні політичних міфів.

Мене коробить від однієї думки, що люди можуть повірити в цю брехню, що я була агентом ЦРУ і що моя сім’я – це не кохання, порозуміння та повага, а начебто якась спецслужбова операція. Катерина Ющенко

Ці слова пізніше підтвердив і ексглава СБУ Валентин Наливайченко, заявивши, що Катерина Ющенко ніколи не була агентом американських спецслужб, а розмови щодо її роботи на ЦРУ є міфами.

Як виглядає Катерина Ющенко

Де зараз дружина Віктора Ющенка і чим займається

Подружжя продовжує жити в Києві, хоча рідко з’являється на публіці. Ходили чутки, що пара роз’їхалася, але 2024 року експрезидент із дружиною разом відвідали допрем’єрний показ телевізійного фільму "Хазяїн 2. На своїй землі".

Дружина Віктора Ющенка

Катерина Ющенко закрила сторінку в Instagram і майже неактивна у Facebook. При цьому вона лишається головою Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000". Його діяльність зосереджена на підтримці охорони здоров’я, реабілітації дітей та культурних та освітніх проєктах.

Катерина Ющенко залишається у Києві

Серед її найближчих планів – випуск мемуарів. Це буде книга не лише про життя у США та Україні, а й про роль жінки у формуванні пострадянського гуманітарного простору.

Катерина Ющенко зараз

Крім того, Катерина Ющенко планує запуск нової платформи, яка поєднає гуманітарні, освітні та екологічні ініціативи.

