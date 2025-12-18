Багато років залишається у його тіні: як виглядає дружина головкома ЗСУ Сирського і чи є у них діти (фото)

Жінка не з’являється з чоловіком на публіці

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який зробив гучну заяву про мобілізацію, перебуває у шлюбі з Тамарою Харченко. Але жінка довгі роки перебуває у тіні чоловіка-генерала.

Що відомо:

Головком ЗСУ Олександр Сирський одружений та виховує двох синів (від першого шлюбу)

Дружина Сирського працювала у митній службі та не веде публічне життя

Що відомо про дружину Олександра Сирського

Тамара Іванівна Харченко народилася 19 травня 1972 року (зараз їй 53 роки). Тривалий час вона проживала у Конотопі (Сумської області), а згодом переїхала до Харкова. Там дружина Сирського закінчила технікум, а згодом здобула вищу освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Тамара Харченко в юності

Жінка уникає публічності, не з’являється з чоловіком на людях і, мабуть, не веде соціальних мереж. В інтернеті є кілька знімків Сирського з дружиною. На кадрах видно, що Тамара — блондинка високого зросту зі стрункою фігурою.

Дружина Олександра Сирського

У декларації за 2021 рік зазначено, що кохана головкому ЗСУ працювала у Державній митній службі України, де обіймала посаду головного державного інспектора (категорії В).

Витяг з декларації, поданої у 2021 році. Фото: public.nazk.gov.ua

За наявними даними, Тамара Харченко володіє дачним будинком та земельними ділянками у селі Шамраївка у Київській області. З 2019 року вона є співвласником чверті квартири у Києві.

Олександр Сирський разом із дружиною

Наразі невідомо, де дружина Сирського і чим вона займається.

З відкритих джерел відомо, що спільних дітей головком ЗСУ з Тамарою не має, але від першого шлюбу він виховує двох дітей: Олександра та Антона. Старший Антон проживає в Сіднеї (Австралія), а молодшому зараз близько 7 років.

Тамара Харченко

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина нового глави "Слуги народу" Корнієнка. Пара виховує трьох дочок.