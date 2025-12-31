Шлюб довжиною 26 років і дві дочки. Який вигляд має дружина Яценюка і чим вона займається

Майбутнє подружжя познайомилося у банку

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вже понад 25 років одружений з Терезією Гур. У подружжя дві дочки.

Що потрібно знати:

Терезія Гур народилася 1970 року в сім’ї філософів

Вона вийшла заміж за Арсенія Яценюка у 1999 році та має двох дочок

Дружина експрем’єр-міністра працює психологом

Терезія Вікторівна Гур народилася 1970 року в сім’ї відомих філософів-науковців Київського політехнічного інституту. Здобула освіту в Київському інституті культури, де навчалася за спеціальністю бібліографа науково-технічної літератури та літературознавця.

Терезія із батьком Віктором Гуром. Фото: facebook.com/tereziya.yatsenyuk

З Арсенієм Яценюком вона познайомилася на роботі у "Райффайзен Банк Аваль". Саме Терезія першою проявила ініціативу, запросивши колегу на чашку кави. Пізніше політик не раз казав, що це було кохання з першого погляду.

Фото: Getty Images

Пара одружилася 30 квітня 1999 року. Образ нареченої запам’ятався витонченою елегантністю — срібляста сукня та довгі білі рукавички.

Фото: Getty Images

У сім’ї дві дочки: Христина (1999) та Софія (2004). У 2015 році Софія пробувала свої сили в шоу "Голос. Діти", проте не пройшла далі за кастинг.

Фото: unian

Як зараз виглядають Софія та Христина Яценюки

Після заміжжя Терезія Яценюк зосередилася на сім’ї, поєднуючи це з громадською діяльністю. Вона очолює Наглядову раду благодійного сімейного фонду "Відкрий Україну". У 2018 році ЗМІ повідомляли, що дружина Яценюка працює психологом у відділенні реабілітації Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Терезія продовжила займатися психологією та психоаналізом: вона бере участь у професійних семінарах та читає лекції, про що свідчать публікації на її сторінці у Facebook.

