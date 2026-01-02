Более 25 лет вместе, но редко появляется на публике: как выглядит жена главы парламента Стефанчука

У жены главы Рады есть юридическое образование

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук более 25 лет состоит в браке и воспитывает двоих детей. Но его супруга Марина старается избегать публичной жизни.

Что известно:

Глава парламента Руслан Стефанчук с 1999 года женат на Марине Стефанчук, которая родила ему сына и дочь

Марина Стефанчук имеет юридическое образование, работает в университете и занимается предпринимательством

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Марина Стефанчук и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности.

Как выглядит жена главы парламента Руслана Стефанчука

Действующий глава Верховной Рады Руслан Стефанчук состоит в браке с Мариной (Ситарук) с 1999 года. Вместе они воспитывают сына Олеся и дочь Злату.

Руслан Стефанчук в молодости, Фото: @stefanchuk.official

Супруга Стефанчука редко появляется с ним на публике, предпочитая вести закрытый образ жизни. Известно, что высшее образование женщина получила в Хмельницком университете управления и права, получив квалификацию юриста.

Жена Стефанчука работала помощником нардепа, Фото: @stefanchuk.official

В 2019–2020 годах Марина Стефанчук работала профессором кафедры правосудия на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. А с 2020 года перешла на кафедру нотариального и исполнительного процесса, адвокатуры, прокуратуры и судоустройства Института права в статусе профессора. На ее счету более 130 научных и учебно-методических работ.

Как выглядит жена Руслана Стефанчука, Фото: law.knu.ua

Более того, Марина была помощницей народного депутата Даниила Гетманцева. В интервью проекту "Схемы" Стефанчук отметил, что жена помогала ему с законодательными вопросами на общественных началах.

Руслан Стефанчук воспитывает двох детей, Фото: @stefanchuk.official

Семья Руслана Стефанчука, Фото: @stefanchuk.official

Согласно декларации за 2024 год, жена главы парламента получила около полумиллиона гривен зарплаты в университете, а свыше миллиона гривен ей принесла предпринимательская деятельность. Марина Стефанчук является конечным бенефициаром ООО "Юридический портал Ратио Дециденди", владея долей в размере 25 процентов.

Руслан Стефанчук с женой и детьми, Фото: @stefanchuk.official

