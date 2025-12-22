Мама трьох дітей та успішна бізнесвумен. Який вигляд має дружина Михайла Подоляка і чим займається

Теща Подоляка займала керівну посаду в органах влади

Український політик, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк довгі роки живе у шлюбі та виховує трьох дітей.

Що потрібно знати:

Марія Подоляк – багатодітна мама, яка займається благодійністю

Її мама до повномасштабної війни жила у Генічеську на Херсонщині

У пари троє дітей, але їх імена та вік залишаються невідомими

Подоляк вважає за краще не виставляти особисте життя напоказ. Іноді він ділиться у соцмережах фото дружини Марії (у дівоцтві Дамаскіна) та зізнається, як йому з нею пощастило. У відкритих джерелах немає відомостей про дату весілля.

Деякі ЗМІ пишуть, що Михайло познайомився з дружиною у Білорусі, де жив та працював журналістом. В Україну він повернувся вже у статусі одруженого чоловіка. А ось український журналіст Сергій Руденко зазначає, що Марія родом із півдня України. Її мати Валентина Дамаскіна, теща Подоляка, до повномасштабного вторгнення жила у Генічеську Херсонської області, працювала державним реєстратором і очолювала Управління економіки райдержадміністрації. Зараз місто в окупації.

Марія з мамою. Фото: facebook.com/mariia.podolyak.damaskina

На сторінці у Фейсбуці Марії написано, що вона закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Міжнародний університет бізнесу та права, Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Після навчання Дамаскіна працювала у Державній регуляторній службі України.

Дружина Подоляка є засновницею благодійного фонду "Вільні та щасливі". Основна мета фонду — формування у дітей здорового світогляду та підтримка цінностей добра та людяності. Діяльність учасників фонду зосереджена на ментальному здоров’ї дітей, які постраждали від війни.

На сайті фонду зазначено, що Марія є членом Асоціації Індустрії Гостинності України, готельєром, ресторатором, медіаекспертом, а також багатодітною матір’ю. За даними wikipedia, у Михайла та Марії у шлюбі троє дітей – два сини та дочка. Проте їхні імена та вік залишаються невідомими — подружжя не показує їхніх облич у соцмережах.

Діти Михайла Подоляка. Фото: facebook.com/mariia.podolyak.damaskina Діти Михайла Подоляка. Фото: facebook.com/mariia.podolyak.damaskina

Подоляк має кілька фото з його коханою у Фейсбуці. 2023 року він зворушливо привітав Марію з днем народження.

Вона той, хто завжди поряд. Той, хто готовий у буквальному значенні слова ділити і радість, і складнощі. Не заради звичного слівця, а тому, що щиро твоя. Вона той, той, хто шалено переживає, чекає і бажає. І незмінно відчуває, що ти зараз переживаєш, де ти і як ти Михайло Подоляк

