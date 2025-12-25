Подала на розлучення, а потім передумала? Що відомо про дружину Олега Ляшка Росіту, яка народила йому сина

Політик та його дружина прожили разом близько 20 років перед тим, як одружилися офіційно

Олег Ляшко — відомий український політик та військовий ЗСУ, який запам’ятався скандальними витівками та гучними заявами, які нерідко ставали мемами. У 2018 році він офіційно одружився на Росіті, з якою жив у цивільному шлюбі близько 20 років. Однак уже в 2024 році стало відомо, що вона подала на розлучення.

Що варто знати?

Олег Ляшко та Росіта Сайранен офіційно одружилися у 2018 році після 20 років спільного життя

2020 року у пари народився спільний син Олександр, якого Росіта народила у віці 50 років

Росіта подавала позов на розлучення у 2024 році, але пізніше передумала та відкликала його

"Телеграф" розповідає, що відомо про Росіту Сайранен, яка народила Олегу Ляшку сина, подала на розлучення, а потім передумала розлучатися з політиком.

Олег Ляшко із Росітою та донькою Владиславою. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

Росіта Сайранен — що про неї відомо?

Росіта народилася 28 жовтня 1970 року в Дніпрі, зараз їй 55 років. Своє незвичайне для України ім’я вона отримала на честь прабабусі-іспанки. Після школи Росіта здобула вищу освіту за спеціальністю — бібліограф суспільно-політичної літератури.

Олег Ляшко із Росітою. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

У 90-х майбутня дружина нардепа працювала адміністраторкою у залі з ігровими автоматами, там вони й познайомились із Олегом Ляшком. Також свого часу Росіта була агентом з нерухомості, а у 2020 році очолила список Радикальної партії на виборах до Київської обласної ради, але так і не стала депутатом.

Олег Ляшко із Росітою у день весілля. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

Після знайомства у 1998 році Олег та Росіта були разом довгі роки. А офіційно одружилися лише у 2018 році. Це стало справжньою медійною подією, оскільки політик активно висвітлював своє одруження у ЗМІ та соцмережах. Примітно, що Ляшко пояснював це рішення тим, що нарешті "дозрів" після ультиматуму дружини.

Пара виховує двох дітей. Дочку Росіти Владиславу Олег Ляшко удочерив, а сина Олександра дружина сама народила йому у 50 років – 17 травня 2020 року. Нині хлопчику вже 5 років.

Олег Ляшко із сім’єю. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

Росіта із сином Олександром. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

Коли Росіта подала на розлучення з Ляшком?

На початку 2025 року у медійному просторі активно обговорювалася тема розлучення Росіти і Олега Валерійовича. Виявилося, що позов про розірвання шлюбу до Печерського районного суду Києва жінка подала ще у вересні 2024 року.

Однак, як пише NV, розлучення пари не відбулося. Росіта Сайранен подала клопотання про залишення позову без розгляду, і суд його задовольнив. Таким чином, станом на літо 2025 року пара офіційно залишається в шлюбі.

