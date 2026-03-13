Детское фото братьев из "Курган & Agregat" рассмешило сеть: фанаты заметили забавную деталь

Будущие звезды позировали с экзотической рептилией

Один из известных братьев Насировых из группы "Курган & Agregat" выложил детское фото и поднял настроение своим поклонникам в популярной соцсети.

На днях Амил опубликовал в Threads совместное фото с Рамилем, на которых они еще детьми позируют с черепахой в руках. Кадр был сделан во время учебы будущих исполнителей в школе.

31-летний музыкант шутливо подписал фото, вспоминая фильм режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" 2022 года, в котором родные братья сыграли главные роли.

А каких животных привозили к вам школу пофоткаться? у нас вон, например, типов из "Люксембург, Люксембург" Амил Насиров

В комментариях подписчики с юмором отметили, что ребята практически не изменились за последние 20 лет, с чем согласился и сам автор блога:

"жесть. челы за 20 лет вообще не изменились. ну только выше стали", — пишут в сети.

"и то не много", — ответил Амил в комментариях.

Кроме того, некоторые обратили внимание на вес маленького Рамиля, мол, он был "крупнее" брата. Впрочем, сам Амил воспринял эти шутки с юмором, ставя "лайки" на комментариях своих подписчиков.

"Рамиля больше любили и кормили лучше?))"

"видно, что Рамиль воровал у вас еду"

"Меня мой брат тоже объедал в детстве 🫠"

Что известно о "Кургане & Agregat"

Это украинская хип-хоп группа из поселка Близнецы Харьковской области, которая стала культурным феноменом благодаря использованию суржика, искренности и специфического "сельского" юмора. В коллектив входят братья Насировы и Евгений Володченко, который с началом полномасштабного вторжения присоединился к добровольческому батальону ВСУ. Группа активно занимается волонтерством, а украинцы тратят космические суммы на их концертах.

Амил и Рамиль Насировы, а также Евгений Володченко. Фото: instagram.com/amil_kurganagregat

В декабре 2015 года вышел общий клип с Дашей Астафьевой "Учителька", а в сентябре 2019 года еще один их общий видеоклип.

В 2025 году "Курган & Agregat" собрал аншлаг в киевском Дворце Спорта, где во время концерта было привлечено более 9 миллионов гривен на нужды Сил Обороны Украины. Интересно, что за активную волонтерскую поддержку армии каждый из трех участников группы отмечен орденом "За заслуги" III степени.