Новые тарифы в маршрутках: где в Харькове теперь придется платить больше (инфографика)

Кошельки харьковчан значительно похудеют

В Украине существенно дорожает проезд. Изменения уже коснулись Харькова и пригорода. Частные перевозчики начали увеличивать стоимость проезда в автобусах.

Главной причиной изменений называют значительное удорожание дизельного топлива. "Телеграф" расскажет, какие именно цены и на каких маршрутах будут введены.

Изменения будут касаться как городских, так и пригородных маршрутов, обслуживаемых частными компаниями.

Кто и на сколько поднимает цены на общественный транспорт в Харькове

С 12 марта до 30 грн. вырос тариф на маршрутах перевозчика "С-Аурум". Раньше стоимость проезда в автобусах этого перевозчика составляла 25 грн. Повышение стоимости проезда касается следующих маршрутов:

№75 (метро "Холодная гора" – завод Надежда);

№209 (метро "Холодная гора" – Лидное);

№220 (метро "Холодная гора" – ул. Одесская);

№237 (метро "Холодная гора" – Липовая роща);

№259 (ул. Соборности Украины – пр. Дзюбы).

С 15 марта стоимость проезда до 30 грн планируется поднять в ООО "Экспресс". "Экспресс" обслуживает следующие маршруты:

№40е (Завод керамических труб – метро "Центральный рынок");

№43е (метро "Холодная гора" – Залютино);

№61е (метро "Центральный рынок" – пр. Славы);

№250е (Привокзальная площадь – ул. Беркоса);

№258е (ул. Академика Богомольца – пр. Славы);

№270е (метро "Госпром" – пр. Славы);

№277е (Привокзальная площадь – больница скорой помощи).

С 22 марта обновится стоимость проезда на маршрутах ООО "Трансмейл-2012":

№1175 и №1172 (Птицекомплекс Заря – метро Тракторный завод) — 35 грн;

№1592 (Песочин – Харьков) — 35 грн;

№1168 (Солоницовка – Харьков) – 35 грн;

№1170 (Харьков – Малая Рогань) – 40 грн;

№1502 (Люботин – Харьков) — 60 грн;

№1626 (Тернова – Харьков) — 70 грн;

Богодухов – Харьков – 160 грн.

Что с коммунальным транспортом

Важно отметить, что повышение касается только частных коммерческих рейсов. Муниципальные автобусы, а также метро, трамваи и троллейбусы остаются бесплатными для пассажиров, потому что их работа финансируется из городского бюджета.

