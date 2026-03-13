Новые тарифы в маршрутках: где в Харькове теперь придется платить больше (инфографика)
-
-
Кошельки харьковчан значительно похудеют
В Украине существенно дорожает проезд. Изменения уже коснулись Харькова и пригорода. Частные перевозчики начали увеличивать стоимость проезда в автобусах.
Главной причиной изменений называют значительное удорожание дизельного топлива. "Телеграф" расскажет, какие именно цены и на каких маршрутах будут введены.
Изменения будут касаться как городских, так и пригородных маршрутов, обслуживаемых частными компаниями.
Кто и на сколько поднимает цены на общественный транспорт в Харькове
С 12 марта до 30 грн. вырос тариф на маршрутах перевозчика "С-Аурум". Раньше стоимость проезда в автобусах этого перевозчика составляла 25 грн. Повышение стоимости проезда касается следующих маршрутов:
- №75 (метро "Холодная гора" – завод Надежда);
- №209 (метро "Холодная гора" – Лидное);
- №220 (метро "Холодная гора" – ул. Одесская);
- №237 (метро "Холодная гора" – Липовая роща);
- №259 (ул. Соборности Украины – пр. Дзюбы).
С 15 марта стоимость проезда до 30 грн планируется поднять в ООО "Экспресс". "Экспресс" обслуживает следующие маршруты:
- №40е (Завод керамических труб – метро "Центральный рынок");
- №43е (метро "Холодная гора" – Залютино);
- №61е (метро "Центральный рынок" – пр. Славы);
- №250е (Привокзальная площадь – ул. Беркоса);
- №258е (ул. Академика Богомольца – пр. Славы);
- №270е (метро "Госпром" – пр. Славы);
- №277е (Привокзальная площадь – больница скорой помощи).
С 22 марта обновится стоимость проезда на маршрутах ООО "Трансмейл-2012":
- №1175 и №1172 (Птицекомплекс Заря – метро Тракторный завод) — 35 грн;
- №1592 (Песочин – Харьков) — 35 грн;
- №1168 (Солоницовка – Харьков) – 35 грн;
- №1170 (Харьков – Малая Рогань) – 40 грн;
- №1502 (Люботин – Харьков) — 60 грн;
- №1626 (Тернова – Харьков) — 70 грн;
- Богодухов – Харьков – 160 грн.
Что с коммунальным транспортом
Важно отметить, что повышение касается только частных коммерческих рейсов. Муниципальные автобусы, а также метро, трамваи и троллейбусы остаются бесплатными для пассажиров, потому что их работа финансируется из городского бюджета.
