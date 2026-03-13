Укр

Подпольная Пасха. Как украинки во времена СССР тайно готовили пасхальные блюда

Елена Руденко
Писанки, советская пропаганда против церковных праздников Новость обновлена 13 марта 2026, 13:35
Писанки, советская пропаганда против церковных праздников. Фото Коллаж "Телеграф"

Советские власти не смогли убить веру и традиции в украинцах

Украинцы всегда праздновали Пасху даже в темные советские времена, когда религиозные праздники были под запретом. Один из главных церковных праздников отмечался практически подпольно.

"Телеграф" рассказывает, каким было празднование Пасхи в Украине в советский период. Чтобы сделать празднование Христова Воскресения невозможным, власть шла на репрессии и уловки.

В СССР преследовали священников и прихожан, ставили под церквями открытых и тайных сторожей-дружинников. Кроме того, тщательно проверяли присутствие на работе работников в праздничные дни и устраивали в праздник "субботники", пишет "ТСН".

Анти пасхальная пропаганда в СССР
Хотя с 70-х годов власти ослабили давление, все равно празднование Пасхи оставалось подпольным. Перед праздником убирали дома и готовили пасхальные блюда, предварительно запасая дефицитные продукты. В частности, украинки пекли паски и красили яйца.

Однако к праздничным приготовлениям старались не привлекать внимания. За празднование Пасхи могли вынести выговор. Можно было попасть "на карандаш" к властям. Поэтому это скрывалось, однако родственникам и близким, как и сейчас, дарили пасхальные яйца и крашанки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему паска из нашего детства на вкус была совсем другой, чем сейчас. В Украине всегда к Пасхе выпекали паски, эту традицию не удалось убить даже в советское время.

