Им награждены Усик, Кличко и Борис Джонсон: что известно об ордене, который получил Гераскевич

Награды удостоены менее ста человек, часть из которых являются иностранцами

В четверг, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. Это произошло после скандальной дисквалификации спортсмена Международный олимпийским комитетом (МОК).

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Этой награды удостоены менее ста человек.

В документе говорится, что Гераскевич получил награду за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей.

Что такое орден Свободы

Орден Свободы — это государственная награда Украины, установленная во время президентской каденции Виктора Ющенко для награждения за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Орден Свободы

Кто еще награжден орденом Свободы

Первым кавалером этого ордена стал король Швеции Карл XVI Густаф, поскольку для этого не обязательно иметь украинское гражданство. С тех пор эту награду получили менее ста человек.

24 августа 2024 года орденом Свободы были награждены чемпион мира по боксу Александр Усик и фехтовальщица Ольга Харлан.

Александр Усик

Также его кавалерами являются легендарный украинский легкоатлет и бывший президент НОК Украины Сергей Бубка и бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Из знаменитых иностранцев эту награду получили большой друг Украины бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос.

Борис Джонсон

В 2015 году президент Петр Порошенко наградил орденом Свободы российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Это произошло после его гибели.

Что произошло в Милане

На Олимпийских играх в Италии Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти", без которого тот отказался выступать.

9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично.

Владислав Гераскевич в шлеме с изображением погибших спортсменов. Фото: Getty Image

В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".

Ранее мы рассказали, что такое скелетон и как в нем выступает Украина. Этот вид спорта можно смело назвать одним из самых рискованных и экстремальных видов в программе Олимпийских игр — спортсмены разгоняются до 130-150 км/час, а руля у саней нет.