Во Львове резко ухудшилось качество воздуха: в чем причина (карта)

Загрязнение атмосферного воздуха может привести к дискомфорту при дыхании.

Вечером 11 марта качество воздуха в городе Львов резко ухудшилось. Индекс загрязнения составляет 115, что может быть вредным для чувствительных групп населения, таких как дети и пожилые люди.

Показатели загрязнения самые высокие за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные независимой общественной системы SaveEcoBot.

Воздух вреден для чувствительных групп населения

"Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в городе Львов по состоянию на 22:00, 11 марта 2026 года равен 115 – это вредный уровень для чувствительных групп загрязнения атмосферного воздуха, который может повлечь дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей", — говорится в сообщении.

Индекс загрязнения воздуха вечером 11 марта 2026 года

Карта загрязненности воздуха во Львове

Следует отметить, что этот индекс является своеобразным "негативным рекордом". Показатель в 115 является самым высоким средним значением загрязненности воздуха в городе за месяц.

График индекса качества воздуха во Львове за месяц

Горожанам рекомендуется быть осторожными. Также необходимо:

Сделать влажную уборку;

Пить больше воды;

Закрыть окна;

Включить воздухоочиститель;

Отказаться от прогулки, если есть проблемы со здоровьем.

В чем причина ухудшения качества воздуха

Местные Телеграмм-каналы сообщают, что в Дублянах, под Львовом, масштабный пожар. Украинцев призывают не открывать окна.

"Дубляны сейчас! Закрывайте окна", — говорится в сообщении.

Пожар в Дублянах 11 марта

