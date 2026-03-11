"Реал" - "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Королевский клуб принимает английский гранд

В среду, 11 марта, состоится центральная игра второй стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Реал" примет "Манчестер Сити".

Что нужно знать

"Реал" и "Ман Сити" встретятся на "Бернабеу"

Горожане — фавориты игры

Победителя пары ждет "Аталанта"/"Бавария"

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Реал" — "Ман Сити" (обновляется)

Где смотреть матч "Реал" — "Ман Сити"

Испанский гранд примет англичан на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания). В прямом эфире в Украине встречу покажет медиа-платформа Megogo. Посмотреть игру можно по подпискам: Megopack Y, Megopack N+S, Megopack и "Спорт". Стоимость просмотра от 79 грн/неделя.

Прогноз на игру "Реал" — "Ман Сити"

По мнению аналитиков, "Реал" является аутсайдером встречи, несмотря на то, что играет дома. Победа Сливочных котируется коэффициентом 3,69 против 2,05 — за Горожан. Искусственный интеллект ChatGPT также отдает предпочтение англичанам. ИИ считает, что встреча завершится либо голевой ничьей, либо минимальной победой гранда из АПЛ. Редакция "Телеграф" считает, что встреча завершится голевой ничьей.

История встреч

Противостояние "Реала" и "Ман Сити" в ЛЧ уже стало классическим. Команды часто пересекаются в плей-офф. Последняя дуэль клубов состоялась в основном этапе текущего розыгрыша ЛЧ. Тогда на выезде победили Горожане со счетом 1:2.

Напомним, в прошлом раунде ЛЧ "Реал" выбил "Бенфику" из турнира. Примечательно, что Сливочные в последнем туре также встречались с португальцами, и эта игра вошла в историю. Дело в том, что лиссабонский клуб победил и вышел в плей-офф главного еврокубка благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина.