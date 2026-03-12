"Притянете" проблемы в свой дом: что категорически запрещено делать 12 марта
В этот день лучше не отправляться в путь
В этот четверг, 12 марта, православные христиане и греко-католики, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память преподобного Феофана Исповедника (Сигрианского), защищавшего иконопочитание, а также святителя Григория Двоеслова. По старому стилю этот праздник приходился на 25 марта.
Преподобный Феофан Исповедник жил в Византийской империи. Он происходил из знатной семьи и воспитывался при императорском дворе, однако впоследствии отказался от светской жизни и стал монахом. Святой основал монастырь в Сигрианской области Малой Азии и посвятил жизнь духовным подвигам и написанию летописей.
Феофан стал одним из известных защитников иконочтения во времена иконоборческих преследований в Византии. За преданность христианской вере он подвергся преследованиям и ссылкам, из-за чего в церковной традиции его называют Исповедником.
Традиции и приметы 12 марта
В народе 12 марта уделяли особое внимание дому и хозяйству. Считалось, что этот день подходит для наведения порядка и очищения жилья. Хозяева выметали мусор из дома, символически избавляясь от всего плохого. Порог или вход в дом кропили святой водой, чтобы защитить жилище от беды.
- если тепло и солнечно – весна будет ранней;
- туман утром предвещает дождливую весну;
- если птицы активно поют, скоро установится стабильное тепло;
- сильный ветер в этот день – до холодной и затяжной весны.
Что нельзя делать 12 марта
- выносить мусор после заката — вместе с мусором можно "вымести" из дома благополучие и счастье;
- отправляться в дальнюю дорогу — путешествие, начатое в этот день, может оказаться неудачным или принести лишние трудности;
- открывать окна поздно вечером — холодный воздух "тянет" невзгоды к дому;
- начинать важные дела на эмоциях — решения, принятые 12 марта в состоянии злобы или обиды, могут привести к долгим конфликтам или финансовым потерям.
