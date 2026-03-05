В России пытаются лишить Усика чемпионского пояса: детали скандала

Украинцу предлагают стать "чемпионом в отпуске"

Российский боксер, регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) хочет без боя отобрать титул Всемирной боксерской ассоциации у украинского чемпиона WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). Александр свой следующий бой проведет против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Что нужно знать

В команде Гассиева требуют отобрать титул WBA у Усика

Александру могут дать статус "чемпиона в отпуске", а Мурат тогда станет полноценным чемпионом

Усик и Гассиев уже пересекались на ринге

Ал Сиеста, сопромоутер Гассиева, в комментарии для Sky Sports заявил, что хочет, чтобы WBA отобрала чемпионский пояс у украинца. При этом Гассиев стал бы полноценным чемпионом WBA и мог бы претендовать на объединительный бой с победителем поединка за титул WBO между Даниелем Дюбуа и Фабио Уордли.

Если пояс WBA не стоит на кону в бою Усика против Верховена, то имеет логический смысл лишить его титула или сделать его чемпионом в отпуске. Это позволило бы Мурату подняться до статуса суперчемпиона. Я могу обещать, что Мурат с гордостью защитит свой титул WBA против достойнейшего соперника – его не интересуют бои ради хайпа. Тогда если Усик захочет вернуть себе титул, Мурат будет более чем рад ему помочь. Ал Сиеста

Мурат Гассиев/Фото: Getty Images

Отметим, Усик и Гассиев уже пересекались на ринге. В 2018 году Александр без шансов победил россиянина и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в 1-м тяжелом весе.

Напомним, ожидалось, что Усик вернется ради боя в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести бой против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — поединок с "Разрушителем" в жизнь воплотить не удалось.