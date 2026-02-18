Фьюри обвинил Усика в мошенничестве

Британца не отпускают поражения от украинца

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) обвинил в мошенничестве обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). "Цыганский король" не признает 2 поражения в бою с украинцем.

Что нужно знать

Усик дважды побил Фьюри

Тайсон назвал украинца "мошенником"

Британец не предоставил никаких доказательств

Соответствующий комментарий Фьюри приводит dailymail. По словам британца, Усик никогда его не побеждал.

Он меня никогда не побеждал. Он жульничал. Черт, он жульничал. У него в заднице были ракеты. Он жульничал. Я никогда не соглашусь, что он меня победил. Он обманщик и всех обманывает. Тайсон Фьюри

При этом Тайсон хочет провести трилогию с Усиком. "Цыганский король" считает, что Александр будет молить его о третьем поединке.

Запомните эти слова: к концу года кролик будет умолять Цыганского короля о поединке, умоляя его на коленях. Тайсон Фьюри

Напомним, Усик и Фьюри провели два поединка. Первый бой состоялся 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой украинца раздельным решением судей. Реванш прошел там же в декабре 2024 года и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Напомним, Усик сейчас готовится к своему следующему бою. Ожидалось, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести бой против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — поединок с "Разрушителем". Фьюри, в свою очередь, 11 апреля проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.