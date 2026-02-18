Укр

Фьюри обвинил Усика в мошенничестве

Михаил Корнилов
Усик - Фьюри 2 Новость обновлена 18 февраля 2026, 13:19
Усик - Фьюри 2. Фото Getty Images

Британца не отпускают поражения от украинца

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) обвинил в мошенничестве обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). "Цыганский король" не признает 2 поражения в бою с украинцем.

Что нужно знать

  • Усик дважды побил Фьюри
  • Тайсон назвал украинца "мошенником"
  • Британец не предоставил никаких доказательств

Соответствующий комментарий Фьюри приводит dailymail. По словам британца, Усик никогда его не побеждал.

Он меня никогда не побеждал. Он жульничал. Черт, он жульничал. У него в заднице были ракеты. Он жульничал. Я никогда не соглашусь, что он меня победил. Он обманщик и всех обманывает.

Тайсон Фьюри

При этом Тайсон хочет провести трилогию с Усиком. "Цыганский король" считает, что Александр будет молить его о третьем поединке.

Запомните эти слова: к концу года кролик будет умолять Цыганского короля о поединке, умоляя его на коленях.

Тайсон Фьюри

Напомним, Усик и Фьюри провели два поединка. Первый бой состоялся 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой украинца раздельным решением судей. Реванш прошел там же в декабре 2024 года и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Напомним, Усик сейчас готовится к своему следующему бою. Ожидалось, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести бой против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — поединок с "Разрушителем". Фьюри, в свою очередь, 11 апреля проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

