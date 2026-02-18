Фьюри обвинил Усика в мошенничестве
Британца не отпускают поражения от украинца
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) обвинил в мошенничестве обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО). "Цыганский король" не признает 2 поражения в бою с украинцем.
Что нужно знать
- Усик дважды побил Фьюри
- Тайсон назвал украинца "мошенником"
- Британец не предоставил никаких доказательств
Соответствующий комментарий Фьюри приводит dailymail. По словам британца, Усик никогда его не побеждал.
Он меня никогда не побеждал. Он жульничал. Черт, он жульничал. У него в заднице были ракеты. Он жульничал. Я никогда не соглашусь, что он меня победил. Он обманщик и всех обманывает.
При этом Тайсон хочет провести трилогию с Усиком. "Цыганский король" считает, что Александр будет молить его о третьем поединке.
Запомните эти слова: к концу года кролик будет умолять Цыганского короля о поединке, умоляя его на коленях.
Напомним, Усик и Фьюри провели два поединка. Первый бой состоялся 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой украинца раздельным решением судей. Реванш прошел там же в декабре 2024 года и завершился победой Усика единогласным решением судей.
Напомним, Усик сейчас готовится к своему следующему бою. Ожидалось, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести бой против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — поединок с "Разрушителем". Фьюри, в свою очередь, 11 апреля проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.