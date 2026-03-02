Бил россиян и проигрывал украинцу: "Королю кикбоксинга" дали шанс побить Усика
Нидерландский боец — настоящий монстр в кикбоксинге, однако не понятно, сможет ли он дать бой элитному боксеру
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет свой следующий бой с соперником из другого вида спорта. Оппонентом небитого украинца станет нидерландец Рико Верховен по прозвищу "Король кикбоксинга".
Что нужно знать
- Усик проведет чемпионский бой против кикбоксера
- Поединок пройдет по правилам бокса
- Верховен больше 10 лет доминирует в кикбоксинге
Верховен является элитным кикбоксером, правда, на его счету есть один профессиональный бой в боксе. Об этом сообщает "Телеграф".
В апреле 2014 года Верховен провел свой дебютный бой в профессиональном боксе, нокаутировав малоизвестного венгерского боксера Яноша Финферу.
Спустя 12 лет Рико получит уникальный шанс сразиться с лучшим боксером мира в хевивейте. Это обстоятельство вызвало немало споров в сети. Болельщики считают этот поединок "проходным" для Усика, а подбор соперника для украинца — нечестным, ведь в очереди на чемпионский бой стоят немало именитых боксеров, которые заслужили свой шанс годами в профи-ринге.
Тем не менее Верховен — не проходной боец, а настоящий чемпион, который больше 10 лет владеет титулом Glory в тяжелом весе. В своем последнем поединке "король кикбоксинга" победил россиянина Артема Вахитова.
Перед этим поединком Верховен весил 120,3 кг. Рост кикбоксера составляет 196 см, а размах рук — 210 см. Усик к реваншу с Дюбуа подходил с рекордным весом — 103,1 кг. Рост украинца составляет 191 см, а размах рук — 198 см.
Ранее Верховен уже бил представителя РФ. В самом начале своей карьеры в Glory нидерландец единогласным решением остановил Сергея Харитонова.
Был в карьере у Верховена и бой с украинцем. В 2012 году нидерландец проиграл Сергею Лащенко.
Напомним, бой Усик — Верховен состоится возле египетских пирамид в Гизе. Ранее "Телеграф" сообщал о всех важных деталях поединка.
Отметим, ожидалось, что Усик вернется ради боя в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести бой против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — поединок с "Разрушителем" в жизнь воплотить не удалось.