Бил россиян и проигрывал украинцу: "Королю кикбоксинга" дали шанс побить Усика

Нидерландский боец — настоящий монстр в кикбоксинге, однако не понятно, сможет ли он дать бой элитному боксеру

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет свой следующий бой с соперником из другого вида спорта. Оппонентом небитого украинца станет нидерландец Рико Верховен по прозвищу "Король кикбоксинга".

Что нужно знать

Усик проведет чемпионский бой против кикбоксера

Поединок пройдет по правилам бокса

Верховен больше 10 лет доминирует в кикбоксинге

Верховен является элитным кикбоксером, правда, на его счету есть один профессиональный бой в боксе. Об этом сообщает "Телеграф".

В апреле 2014 года Верховен провел свой дебютный бой в профессиональном боксе, нокаутировав малоизвестного венгерского боксера Яноша Финферу.

Спустя 12 лет Рико получит уникальный шанс сразиться с лучшим боксером мира в хевивейте. Это обстоятельство вызвало немало споров в сети. Болельщики считают этот поединок "проходным" для Усика, а подбор соперника для украинца — нечестным, ведь в очереди на чемпионский бой стоят немало именитых боксеров, которые заслужили свой шанс годами в профи-ринге.

Тем не менее Верховен — не проходной боец, а настоящий чемпион, который больше 10 лет владеет титулом Glory в тяжелом весе. В своем последнем поединке "король кикбоксинга" победил россиянина Артема Вахитова.

Перед этим поединком Верховен весил 120,3 кг. Рост кикбоксера составляет 196 см, а размах рук — 210 см. Усик к реваншу с Дюбуа подходил с рекордным весом — 103,1 кг. Рост украинца составляет 191 см, а размах рук — 198 см.

Ранее Верховен уже бил представителя РФ. В самом начале своей карьеры в Glory нидерландец единогласным решением остановил Сергея Харитонова.

Был в карьере у Верховена и бой с украинцем. В 2012 году нидерландец проиграл Сергею Лащенко.

Напомним, бой Усик — Верховен состоится возле египетских пирамид в Гизе. Ранее "Телеграф" сообщал о всех важных деталях поединка.

Отметим, ожидалось, что Усик вернется ради боя в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести бой против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — поединок с "Разрушителем" в жизнь воплотить не удалось.