Девушка-красотка и четверо детей: как живет следующий соперник Усика (фото)

В мае 2026 года чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) вернется на ринг в необычном поединке. На ринг с украинцем выйдет "Принц кикбоксинга" из Нидерландов Рико Верховен.

Что нужно знать

Усик проведет чемпионский бой против кикбоксера

Поединок пройдет в Египте по правилам бокса

Верховен встречается с нидерландской фитнес-блогершей

"Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни 36-летнего Верховена. Спортсмен сейчас состоит в отношениях с нидерландской фитнес-блогершой Наоми ван Бим.

Наоми — успешная предпринимательница. Девушка создала собственный бренд NVB Fitness, в рамках которого продвигает философию "баланса", помогая женщинам достигать фитнес-целей без экстремальных диет. Ван Бим больше 15 лет в спорте. Она предлагает персональные тренировки, разрабатывает планы питания, а также вдохновляет других заниматься фитнесом. Кроме того, она успешная блогерша, за жизнью и работой которой следят около 150 тысяч человек.

Наоми ван Бим/Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Рико и Наоми встречаются с 2021 года. Пара вместе воспитывает сына ван Бим Исайю от ее первых отношений, а также троих детей Верховена от Джекки Дюшен: дочерей Микайлу и Джазлин, а также сына Винса.

Рико Верховен с семьей/Фото: instagram.com/ricoverhoeven

