Очередное поражение Путина? Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Россию

Не помог своему союзнику Владимир Путин потерял остатки своей репутации в мире

Эскалация войны на Ближнем Востоке, на первый взгляд, может способствовать России в ее возможностях дольше вести боевые действия против Украины. Нестабильность на топливном рынке и международных финансовых биржах приводит к росту цен на нефть и позволяет РФ зарабатывать больше.

Однако, в перспективе, эта ситуация может поспособствовать развалу нынешней России. Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Что нужно знать:

Противостояние на Ближнем Востоке может напрямую влиять на мировые цены на нефть

Нефтяные доходы критически важны для российского режима

Эти события могут привести к распаду РФ

"Врагу тоже плохо. Несмотря на то, что цены на нефть растут, а шахеды у него и так есть. Он пережил самое плохое из всего. Он пережил унижение. Потому что ничего он не может", — подчеркнул Кулеба.

По словам дипломата, сейчас Владимир Путин выглядит абсолютно беспомощным. Он не может влиять на процессы, потому что его никто не слушает.

"С ним никто не хочет разговаривать. Он ничего не может сделать. Самый ближайший дружбан, географически ближайший дружбан, в такой беде. А он все. Ну, это очередное поражение. Очередное поражение Путина. Прямая демонстрация того, что он деградировал, просто смыл в унитаз возможности России в мире ради одной цели — прикончить Украину", — рассказал Кулеба.

Владимир Путин

Он подчеркнул, что глава Кремля все ставки сделал на эту льли. Но его ждет неудача.

"Поэтому, в принципе, в данный момент нам плохо, в краткой перспективе нам плохо от того, что происходит с точки зрения позиции России. Но, в длительной перспективе, мы увидим падение империи", — резюмировал Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Почему Россия "кинула" Иран

Как сообщал "Телеграф", по словам журналиста Виталия Портникова, Россия может быть главным получателем выгоды от затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть при длительных военных действиях будет означать для Кремля дополнительные доходы на войну против Украины.

"Россия в очередной раз показала, что она этим всем псевдосоюзникам помогать не может, а может и не желает", — отметил Портников и добавил, что иранцы обращались к россиянам за информацией о самолетах Израиля, однако на базах РФ в Сирии "даже отключили транспондеры, чтобы их потом израильтяне и американцы не обвиняли в том, что они участвуют в этой войне на стороне Ирана".

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли в Украине бензин по 80 грн из-за событий на Ближнем Востоке. Может ли возникнуть дефицит горючего.