Вопрос времени: останется ли Украина без ПВО "Patriot" из-за Ирана, объяснил военный эксперт

Участие США в военной операции на Ближнем Востоке будет иметь свои последствия

Ситуация на Ближнем Востоке действительно может повлиять на поставку Украине боеприпасов, в том числе ракет ПВО Patriot от США. Особенно, если операция Вашингтона и Израиля против Ирана не закончится в течение месяца.

Об этом "Телеграфу" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, в настоящее время цель США — это сменить власть в Иране на более лояльную к Штатам и менее благосклонную к Китаю и России.

"Сделать это скорее всего удастся путем протестов, а не военно-сухопутной операции. Сейчас для ее развития нет потенциала", — говорит эксперт.

Коваленко объясняет, что когда ситуация с Ираном урегулируется, тогда и потенциальная проблема с Patriot исчезнет. Ведь действительно можно говорить, что США из-за своей вовлечённости в военные действия не смогут поставлять Украине то, что обещают. Фактически — это вопрос месяца.

Patriot

По словам эксперта, если США в течение месяца урегулируют ситуацию и выйдут из операции, тогда проблемы, скорее всего, не будет. Но если ситуация сложится иным образом, тогда Украине могут ожидать определенные трудности.

"Может возникнуть соответствующий дефицит, поскольку в этих ракетах будут заинтересованы и в Саудовской Аравии, и в Объединенные Арабские Эмираты, и Израилю они будут нужны. Все будет зависеть от того, как быстро разрешится конфликт", — говорит Коваленко.

Как скоро может закончиться операция против Ирана

По мнению эксперта, прогнозировать ситуацию в Иране крайне тяжело. Ведь на Ближнем Востоке даже политика и общество другие, особенно если говорить о тирании или диктатуре. Но не все так плохо, как можно подумать, ведь в любой тирании и диктатуре есть свои моменты, связанные, например, с партийными группами, с клановыми или родственными группами влияния.

Поэтому в Иране вполне на ситуацию могут повлиять и внутренние проблемы, особенно борьба за власть. Нельзя отбрасывать и возвращение светского королевства, господствовавшего в 70-е годы.

"Некоторые регионы Ирана, особенно западные, юго-западные, могут даже отколоться. Или ситуация перейдет в гражданскую затяжную войну, как, например, было в Сирии", — резюмирует Коваленко.

