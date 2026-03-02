Женщинам одна цена, мужчинам – другая. Как в Днепре обманывают клиентов в цветочном магазине

Эта история завирусилась в Threads

Часто бывают случаи, когда покупателей в магазинах и на рынках, так сказать, обманывают. Кто-то обвешивает, а кто-то - называет разную цену.

Похожая ситуация произошла и с корреспондентом "Телеграфа". Журналистка рассказала о своем опыте в Threads и получила немало комментариев об аналогичных ситуациях.

Корреспондентка решила приобрести букет из тюльпанов. Зашла в Днепре в ближайший цветочный и уточнила цену. Продавец сказала, что все тюльпаны по 70 грн. Женщина приобрела 5 штук за 350 грн. И уже, когда рассчитывалась, в магазин зашел молодой человек. Он спросил у продавщицы, сколько стоят тюльпаны, она ответила: "Все по 100 грн".

"Розовый налог для мужчин в действии", — отметила автор сообщения.

Почему именно продавец назвала другую сумму точно не известно, однако вероятнее всего гендер сыграл свою роль. Впрочем, в комментариях пользователи не только шутили, но и делились схожими ситуациями. Люди писали:

Нужно было продать ему свои по 80 грн.

Тоже была похожая ситуация у бабушки на улице. Я подходила, спросила: "Сколько букетик?" Был по 70, подошел мужчина, так ему за 100.

У нас в семье, когда идем в гости, то букет покупает жена. А когда едем на шиномонтаж, то я. Так выходит дешевле. Долго нашему обществу жить в этих стереотипах.

Да, потому и не люблю рынки, где цена формируется в зависимости от того, как одет покупатель

Для справки

Розовый налог — это неофициальная маркетинговая наценка, при которой товары или услуги ориентированные на женщин стоят дороже аналогичных мужских. К примеру, станки для бритья и т.д.

