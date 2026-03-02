Вопрос с Абу-Даби, ракеты ПВО и угроза водоснабжению: главные заявления Зеленского

О переговорах, атаках России и опыте Украины, который может быть полезен на Ближнем Востоке

Трехсторонняя встреча Украины, США и России остается в планах, однако ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке заставляет корректировать логистику. Президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами подтвердил: Киев готов к альтернативным площадкам. О роли Китая в возможном урегулировании, рисках для военной помощи и принципиальной позиции Украины относительно территорий — "Телеграф" собрал главное.

О трехсторонних переговорах между Украиной, США и РФ

Из-за ситуации на Ближнем Востоке точное место и время встречи пока не известно. "Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за этих боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто не отменял встречу. Встреча должна состояться, она для нас важна. Мы поддерживаем эту встречу", — отметил Зеленский.

Президент акцентировал, что встреча пока не отменена, однако если не разрешит ситуация переговоры в Абу-Даби, есть и другие площадки: "Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то я думаю, что у нас есть Турция, у нас есть Швейцария, площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встречаться". Украина ждет ответа от партнеров.

О роли Китая в переговорах о мире в Украине

Зеленский отметил, что канцлер Германии во время визита в Китай разговаривал с азиатским лидером об Украине. Президент подчеркивает — сказал дипломатам быть в контакте с китайской стороной: "Для нас важно их привлечь не в войну, а в прекращение войны. Войны, которую Путин принес в Украину. Я думаю, что это в их силах. В любом случае, что касается поставок некоторых видов оружия, двойного использования вещей и т.д., на все это может повлиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока что их вовлеченности мы не видим".

Влияние ситуации на Ближнем Востоке на поставку оружия Украине

Война с Ираном пока не повлияла на поставку оружия и боеприпасов в ПВО для Украины. Потенциально такая ситуация может сложиться, если конфликт будет продолжаться.

"Безусловно, этот вопрос беспокоит нас, и поэтому мы на связи с нашими партнерами. Буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и также поднимал этот вопрос. Пока что от американцев и от европейцев подобных сигналов не было. Все понимают, что для нас это наша жизнь, соответствующее оружие. Пока что программа PURL работает. Я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров. Пока все идет и как шло. Но, безусловно, мы сами понимаем, что долгая война, если она будет долгой и интенсивной, будет влиять на количество ПВО для нас", — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский также подчеркнул не делать выводов относительно влияния на поставку оружия, ведь прошли только сутки. Однако влияния следует ожидать в случае долгих боевых действий, поэтому нужно, чтобы украинское производство оружия работало по полной.

О последствиях войны в Иране для Путина

Мне кажется сегодня, что Путин уже показал, какой он союзник в Сирии — когда, в принципе, они не могли помогать режиму Асада. Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники ничтожны. Все их силы, все их вооруженные силы и другие формирования, все они находятся в Украине. Больше сил у них нет. А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем кончается диктатура. Владимир Зеленский, президент Украины

Вопросы территорий Украины

Россия продолжает заявлять о планах получить Донецкую область. Но вопрос обмена не захваченных территорий на оккупированные в Сумской и Харьковской областях не рассматривается.

"Мы не можем сравнивать эти земли. Прежде всего, потому что, когда мы говорим о приграничных территориях, любых, их удерживать очень сложно врагу. Русские четко понимают, что они их не смогут получить и придет момент, и мы их вытесним с этих территорий. Поэтому это не подарок, а Донбасс, восток нашего государства, они понимают ради чего. Для них это цель. Цели, в принципе, они не меняли, можно сказать, чуть-чуть аппетит их уменьшился, но это пока. Поэтому мы не говорим об обмене маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкую область, которую мы сегодня контролируем", — сказал Зеленский.

О возможном выходе России из переговоров по вопросу Донбаса

Что касается моей позиции по территориальной целостности и суверенитету, то она не может измениться. Мы обсуждаем возможности окончания войны за столом переговоров. И просто так сказать, что мы готовы выйти, и каждая из трех сторон может выйти. Но мы же каким-то образом втроем собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не нужно никого пугать. Нужно продолжать переговоры. Если кто-то захочет выйти, ну, что я могу сказать? Будем искать другие форматы, как заставить Россию закончить эту войну. Владимир Зеленский, президент Украины

О новых ударах России по инфраструктуре и усилении позиций на переговорах

По словам Зеленского, новая цель РФ — водоснабжение. "Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и по воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой. Общины должны сосредоточиться над этим вызовом, а мы со стороны должны получать больше ракет для противовоздушной обороны. С какими инструментами влияния Украина выходит на следующий раунд переговоров и можем ли мы усилить свою позицию? Во-первых, мы уже сильнее, потому что мы прошли с вами эту зиму. И Россия понимает, что энерготеррор был, но не сломил Украину. А как усилить свою позицию? Прежде всего, есть гарантии безопасности между нами и Соединенными Штатами Америки. Нужно, чтобы партнеры подписали документ, готовый в такой позиции мы будем точно выглядеть сильнее", — резюмировал президент.

О помощи Украины для партнеров опытом сбития дронов

Зеленский отметил, что напрямую запросов ни от Великобритании, ни от других партнеров и представителей Ближнего Востока не поступало. Однако Украина готова делиться информацией.

"Я ни с кем не разговаривал об этом, поэтому не о чем и говорить дальше, если честно. Что касается опыта наших военных, опыта наших операторов дронов и ПВО — у нас очень опытные люди.

Мы готовы делиться этой информацией. Пусть к нам приезжают наши партнеры, мы можем продолжать это. Вы прекрасно знаете, что в начале этой войны мы отправляли наших ребят, наших военных в ближние страны, в страны, с которыми у нас добрососедские отношения, страны-партнеры. Они учились и в Германии, и в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки.

И поэтому сегодня, когда к нам обращаются именно эти страны, страны, которые являются нашими партнерами, и мы открыты к тому, чтобы делиться и нашим опытом, и технологиями и т. д. А так, если честно, мой приоритет он понятен. Сегодня утром у меня был селектор, и мы снова обсуждали, как нам лучше защищать Харьков, Сумы, Полтаву, Днепр, Кривой Рог, Киев.

И у нас много разных вызовов. Я знаю, чем мне заниматься и какие у меня, как у президента Украины, приоритеты", — говорит президент