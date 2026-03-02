Полный зал и оркестр: Odyssay рассказал, как провел сольник во Дворце спорта

Шоу готовилось несколько месяцев

В последний день зимы в киевском Дворце спорта прошел большой сольный концерт Odyssay — украинского электронного артиста, работающего на пересечении танцевальной музыки и масштабных лайв-проектов с оркестром. Полный зал, сложная техническая синхронизация электроники и живого звучания — это стало частью события.

Сразу после концерта "Телеграф" пообщался с Odyssay (Максим Ермаков).

- Максим, какие были твои ощущения в первую секунду, когда ты вышел на сцену?

- Первая секунда — самая волнующая. Ты еще даже не знаешь, как правильно открыть рот в микрофон, и думаешь только об одном: как бы ни споткнуться и стать именно там, где нужно.

- Был ли у тебя мандраж перед выходом и как ты с ним боролся?

— Если честно, я очень сильно переживал последние три месяца перед этим ивентом. Была колоссальная подготовка. Мы сделали то, чего я никогда не делал раньше именно в техническом плане. К нам приехали ребята из Испании, полностью управлявшие продакшеном в зале: светом и экранами. Это была огромная работа всей команды – менеджмента, First Concert Agency и всей технической группы.

- Шоу было действительно масштабным. Строить такие проекты с нуля сейчас в Украине это большой риск. Насколько сложно было на это отважиться?

— Когда мы начинали этот проект, многие не верили, что мы соберем людей, будем откровенны. Я не попартист, мои песни крутятся в основном на электронных танцевальных радиостанциях, но не массово. Поэтому сделать такой ивент – это не просто риск, для этого нужно иметь какое-то видение и, в первую очередь, верить в это. Мы поверили, сделали вызов сами себе. Но сегодня, когда я поднялся на сцену и увидел полный зал, я понял: людям сейчас очень не хватает чего-то светлого, хочется отвлечься от этой тяжелой зимы. Я старался не просто отвлечь людей, а наполнить весь зал вместе с оркестром GosOrchestra. Надеюсь, нам удалось.

Открытые источники

— Насчет технической части ты выступал с оркестром. Это было очень слаженно. Насколько сложно соединить электронику и живой оркестр?

— Это одна из сложнейших задач в такой комбинации. Именно аранжировка электронного трека уж очень насыщена, и добавлять туда что-то сверху нужно так, чтобы это было не слишком. Это нужно сделать со вкусом. Мы работали над этими аранжировками около четырех месяцев вместе с аранжировщиком, который расписывал все партитуры.

У нас полная синхронизация: оркестр точно попадает куда следует, он не играет раньше или позже. Я выступаю не просто из-за диджейской программы — у меня целый лайв-сет, из которого я передаю много технической информации непосредственно оркестру, чтобы они могли точно синхронизироваться с моим лайвом.

— Какая твоя профессиональная цель или мечта сегодня?

— Просыпаться каждый день и не слышно взрывов за окном — это мечта. А профессиональная цель – продолжать ставить себе сложные вызовы, делать шаги вперед и никогда не останавливаться.