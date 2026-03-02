Не только цветы или конфеты: идеи подарков к 8 марта до 500 гривен
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Практично и красиво
Праздник 8 марта уже близко, и многие украинцы задумываются, как порадовать своих любимых, мам или коллег. Цветы — это традиционно, но что еще можно подарить, чтобы сюрприз был одновременно красивым, полезным и не разорил бюджет.
"Телеграф" подготовил подборку идей до 500 гривен, среди которых есть как практичные, так и приятные мелочи.
Что можно подарить до 500 грн:
- Набор по уходу за телом или косметики – например, спрей, крем или маска для рук от известных брендов. Такой подарок выглядит празднично и в то же время полезен в повседневной жизни.
- Ароматическая свеча или мини-диффузор — создает уют дома и придает праздничное настроение.
- Набор чая, кофе или сладостей в привлекательной упаковке. Можно купить чай в шариках из изомальта.
- Бутылка качественного масла для тела или крем для рук – уходовые товары обычно выглядят очень прилично и не превышают бюджет.
- Набор для ванны – соли, пенные бомбочки и другие приятные мелочи для релакса дома.
- Книга или блокнот с хорошей обложкой – недорогой, но очень личный подарок.
- Красивый аксессуар для волос – зажимы, обручи или заколки могут быть стильным дополнением к праздничному образу.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинцам придется заплатить за букет до 8 марта.