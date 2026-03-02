Простой трюк, на который ведутся почти все: что заставляет нас покупать больше в магазине

Есть один секрет

Магазины постоянно влияют на наши решения. От размеров тележек до ширины полок и оформления упаковки — все продумано, чтобы мы покупали больше, чем планировали. Люди часто даже не замечают, как на них влияют такие приемы.

Одним из таких являются большие тележки, стоящие на входе, как передает hustleescape. Об этом написал Мартин Линдстром, автор книги о том, как компании используют различные психологические приемы, чтобы стимулировать покупки.

По словам Мартина Линдстрома, удваивая размер тележки для покупок, мы обычно берем до 40% больше товаров. Подобный эффект наблюдается и при использовании больших тарелок: чем больше места для продуктов, тем больше мы хотим взять.

Корзина в продуктовом. Фото: torgoborud

