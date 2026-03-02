"Красная тряпка" для россиян: чем обернется помощь Украины в Персидском заливе

В 2022-м Украина просила партнеров закрыть наше небо, а теперь они нуждаются в нашем опыте

Великобритания привлечет украинских экспертов для помощи странам Персидского залива более эффективно сбивать беспилотники, которыми их атакует Иран. Эксперты рассказали, может ли это повлиять на ход переговоров о завершении войны в Украине.

Что нужно знать:

Британия хочет привлечь украинских специалистов для защиты стран-союзниц от иранских дронов

Ранее Зеленский говорил о готовности поделиться опытом

Если это произойдет, позиции Украины станут крепче

"Телеграф" спросил об этом у политолога Игоря Рейтеровича и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко. Они поделились мнениями о последствиях помощи партнерам для Украины.

Это укрепит отношения Украины с партнерами

Игорь Рейтерович не склонен считать, что привлечение украинских специалистов для сбивания иранских "шахедов" в странах Персидского залива может повлиять на переговоры.

Это слишком разные вопросы. И для россиян это как красная тряпка. А вот для налаживания наилучших отношений с партнерами это действительно хорошо. Потому что у нас есть опыт, мы реально можем помочь. И получить в ответ больше нужной нам помощи, — отметил Рейтерович

"Исторический финт" как возможность для Украины

Александр Коваленко считает, что, если украинские специалисты будут оказывать помощь в борьбе с иранскими дронами в Персидском заливе, это будет интересным прецедентом. Он напомнил, что в 2022 году мы просили НАТО закрыть небо над Украиной, а теперь НАТО просит Украину закрывать небо над Персидским заливом. Он назвал это "интересный исторический финт". Коваленко убежден, что это, безусловно, усилит позиции Украины на мирных переговорах.

Безусловно, усилит, потому что это демонстрация в каком-то смысле даже зависимости стран, которые не готовы противодействовать таким угрозам как удары "шахедами", ракетные удары. А Украина может в этом помочь. У нас есть инструментарий помощи… У России есть инструментарий шантажа, ультиматумов и диктата своих условий, а у нас есть возможности помощи тем, кто является посредником и арбитром на этих переговорах, – объяснил обозреватель

По его словам, позиции помогающего намного сильнее, чем позиции того, кто пытается разговаривать на языке шантажа. Коваленко добавил, что Украине важно успеть показать себя с лучшей стороны в этой ситуации.

Однако вопрос в том, говорит ли он, сможет ли Украина выделить для помощи партнерам ресурс, которого не хватает нам самим. Ведь то, что происходит в Персидском заливе, "это цветочки по сравнению с тем, что мы переживаем каждый раз мы".

Поэтому для наших сил противовоздушной обороны, операторов дронов и так далее, если будут выделены такие подразделения для прикрытия стран на Ближнем Востоке, это будет некий ротационный отпуск, назовем это так. Нам нужны эти парни, как и все средства для перехвата и противодействия угрозам не меньше, чем на Ближнем Востоке, а даже больше, — сказал Коваленко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ответ на атаку США и Израиля Иран начал бить по соседним странам. За два дня выпущено более 450 ракет и более 350 дронов. Блогер Роман Шрайк отметил, что это может негативно повлиять на поставки ракет для ПВО, которые Украина получает от партнеров.