Попал под "декоммунизацию": как в Украине называется любимый во времена СССР напиток "Байкал"
Напиток должен стать альтернативой "западным шипучкам"
Одним из самых любимых детских напитков в СССР был сильногазированный "Байкал". Его создание явилось результатом соперничества сверхдержав во времена Холодной войны.
Этот напиток задумывался как заменитель "Кока Колы" и "Пепси". "Телеграф" расскажет подробнее об истории этого продукта.
Что нужно знать:
- Напиток был создан в СССР в 1973 году
- В Украине его выпускают до сих пор, но под другим названием
- Любимый напиток советских детейк сейчас называется "Свитязь"
История появления напитка
Состав напитка был разработан в СССР в 1973 году Всесоюзным научно-исследовательским институтом пиво-безалкогольной промышленности (ВНИИ ПБП). Коллективу института было поручено создать аналог американских напитков "Кока-Кола" и "Пепси".
В том же году было налажено производство напитка на заводе безалкогольных напитков в Москве. Состав и технология приготовления нового продукта были служебной тайной.
Напиток имел пряный привкус, поскольку в его состав входила композиция из ароматных трав. Сейчас вместо нее используются химические ароматизаторы. Тонизирующие свойства напитка достигались наличием в его составе экстрактов трав зверобоя, солодкового корня, элеутерококка, левзеи и эфирных масел эвкалипта, лимона, лавра благородного и пихты.
Как напиток называется в Украине сейчас
Любимый многими напиток выпускался в Украине под оригинальным названием и после распада СССР. Однако вторжение РФ в 2014 году заставило украинцев пересмотреть отношение к советским названиям.
Сейчас этот продукт выпускается под названием "Свитязь". При этом рецептура осталась неизменной.
