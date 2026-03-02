Попал под "декоммунизацию": как в Украине называется любимый во времена СССР напиток "Байкал"

Напиток должен стать альтернативой "западным шипучкам"

Одним из самых любимых детских напитков в СССР был сильногазированный "Байкал". Его создание явилось результатом соперничества сверхдержав во времена Холодной войны.

Этот напиток задумывался как заменитель "Кока Колы" и "Пепси". "Телеграф" расскажет подробнее об истории этого продукта.

Что нужно знать:

Напиток был создан в СССР в 1973 году

В Украине его выпускают до сих пор, но под другим названием

Любимый напиток советских детейк сейчас называется "Свитязь"

История появления напитка

Состав напитка был разработан в СССР в 1973 году Всесоюзным научно-исследовательским институтом пиво-безалкогольной промышленности (ВНИИ ПБП). Коллективу института было поручено создать аналог американских напитков "Кока-Кола" и "Пепси".

В том же году было налажено производство напитка на заводе безалкогольных напитков в Москве. Состав и технология приготовления нового продукта были служебной тайной.

Стакан напитка "Свитязь"/"Байкал". Фото Википедия

Напиток имел пряный привкус, поскольку в его состав входила композиция из ароматных трав. Сейчас вместо нее используются химические ароматизаторы. Тонизирующие свойства напитка достигались наличием в его составе экстрактов трав зверобоя, солодкового корня, элеутерококка, левзеи и эфирных масел эвкалипта, лимона, лавра благородного и пихты.

Парень со стаканом напитка. Фото иллюстративное

Как напиток называется в Украине сейчас

Любимый многими напиток выпускался в Украине под оригинальным названием и после распада СССР. Однако вторжение РФ в 2014 году заставило украинцев пересмотреть отношение к советским названиям.

В Украине напиток называется "Свитязь"

Сейчас этот продукт выпускается под названием "Свитязь". При этом рецептура осталась неизменной.

