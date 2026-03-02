Есть ли угроза для Украины из-за удара по ядерному объекту Ирана? Эксперты дали четкий ответ

В МАГАТЭ уже прокомментировали ситуацию

На фоне сообщений об ударе США и Израиля по ядерному объекту в Натанге, Иран возникает вопрос: угрожает ли эта атака Украине и насколько она опасна. "Телеграф" обратился к экспертам, чтобы получить ответ.

Что известно об атаке на ядерный объект

Посол Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи во вторник, 2 марта, пожаловался на атаку США и Израиля. По его словам, 1 марта был атакован большой ядерный комплекс в Натанге. Как передает Reuters, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что есть угроза утечки радиации, которая может потребовать эвакуации территорий, "размером с большие города или больше".

"Снова вчера они атаковали мирные защищенные ядерные объекты Ирана", – сказал Наджафи.

Натанз, Иран на карте

Угрожает ли этот удар Украине

Как пояснил "Телеграфу" экс-министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко, нам это не угрожает.

"И далеко (до Украины. — Ред.), и при уничтожении мест хранения обогащенного урана радиоактивные материалы не могут распространяться на большое расстояние. Для сравнения — Чернобыльское облако после взрыва реактора поднялось на высоту 11 км и трижды обогнуло Землю", — пояснил эксперт.

Украина и Иран на карте

Похожее мнение высказала и радиобиологиня, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк. По ее словам, от Ирана до Украины далеко.

"Это может быть какое-то хранилище урана. Так что если и есть утечка, то грозит окружающим территориям. Но даже если бы там какая-то бомба взорвалась — все равно до нас далеко", — подытожила она.

Соучредительница ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная говорит, что "Иран блефует, нагнетает, лжет", но до Украины возможный ядерный шлейф не достанет. Более того, 2 марта на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ Гросси заявил, что пока не выявлено повышения уровня радиации выше обычных фоновых уровней.

"О состоянии ядерных установок в Иране, то пока мы не имеем никаких признаков того, что любая из ядерных установок, включая Бушерскую атомную электростанцию, Тегеранский исследовательский реактор или другие установки ядерного топливного цикла, была повреждена или поражена", — сказал он.

