У нардепов пропало желание работать? Как отставка Ермака подкосила Раду

Оппозиция заметила изменения в работе монобольшинства

После отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Верховной Раде начался своеобразный кризис. Ведь фактически исчезла управляемость монобольшинством.

Об этом источник рассказал "Телеграфу" в материале "Украинские депутаты жалуются на выгорание и трудную жизнь. Что происходит в Раде".

Как отметил нардеп от "ЕС" Владимир Арьев, большинство депутатов "Слуги народа" устали. Они якобы не чувствуют ответственности за то, какое время сейчас. Многие "слуги" демотивированы.

В то же время и само монобольшинство не отрицает этого. По словам собеседника, Раду накрыло выгорание и неопределенность.

"Выгорание, устаревший политический цикл, неопределенность. Нет у коллег света в конце тоннеля. У некоторых были иллюзии по поводу переговоров и выборов, но…" — говорит собеседник в депутатском корпусе.

Да, по мнению еще одного депутата, "слуги" пока не понимают, в какой парадигме они вообще живут. Ведь непонятная повестка дня, непонятно, по какому пути идем и какие решения должны принимать.

"Непонятно, в какой команде люди вообще находятся и что будет дальше. Поэтому многие демотивированы и принимают для себя решение: мол, зачем мне куда-то влезать, проявлять какую-то активность, я лучше тихо посижу. Ничего не сделаю, но и ошибок не будет", — заключает собеседник.

По словам источника, после отставки с должности главы ОП Андрея Ермака многие "слуги" почувствовали облегчение, но вместе с Ермаком была потеряна и управляемость монокоалицией.

— Когда снимали Ермака, тогда у некоторых депутатов был эмоциональный подъем, что сейчас мы будем голосовать [как хотим]. Но я был уверен, что этот подъем будет продолжаться пару недель, а дальше произойдет полный развал. Потому что никто сейчас не показывает способности работать с депутатами. Так и произошло: нет человека, который бы эту историю объединил, — подчеркивает источник.

